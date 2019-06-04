Стало известно, почему предприниматели закрывают свой бизнес

Главная причина, по которой предприниматели готовы закрыть свой бизнес, - это отсутствие прибыли. Сложности с банковскими кредитами, налоги и административные барьеры лишь в редких случаях приводят к сворачиванию бизнеса. К такому выводу пришли аналитики Высшей школы менеджмента СПбГУ в рамках подготовки национального отчета глобального мониторинга предпринимательства (GEM).

Такой отчет составляется ежегодно по большинству стран мира, от России его готовят исследовательские группы СПбГУ.

По данным исследовательской группы, в прошлом году количество создаваемых бизнесов превысило число закрытых на 88 процентов. Для аналитиков это позитивный знак, показатель того, что предпринимательский сектор в стране расширяется.

Был проведен опрос среди тех, кто закрыл свою фирму. 75 процентов респондентов отметили, что собственное дело перестало приносить им прибыль. Среди стран Европы, Америки и Азии, которые участвуют в проекте, это самый высокий показатель.

На втором месте - недоступность кредитов. По этой причине закрыли свои фирмы 7,4 процента респондентов, в исследовательской группе отмечают, что в прошлые годы данный показатель был значительно выше.

Административные барьеры и налоговое бремя вынудило закрыться 4 процента предпринимателей.

Стоит отметить, что в ближайшее время открыть новый бизнес планирует 5,1 процента респондентов из России. Авторы исследования отмечают, что это довольно низкий показатель, в среднем эта цифра составляет 8 процентов. Только 27,4 процента отметили, что их навыки и знания достаточны для ведения предпринимательской деятельности. Это средний показатель, в Китае уверены в своих бизнес-компетенциях 24,1 процента респондентов, а в Японии, например, не сомневаются в своих знаниях всего 10 процентов от числа опрошенных.