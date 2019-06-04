В Калининграде нашлись трое пропавших школьников

В Калининграде самостоятельно вернулись домой трое объявленных в розыск подростков, которые 3 июня ушли из дома.

С детьми все в порядке, по предварительным данным полиции, противоправных действий в их отношении не совершалось.

Подробности и причины их отсутствия выяснят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые проведут работу с детьми и их родителями.

Напомним, брата и сестру 10 и 11 лет и их 12-летнюю подругу, живущих в Ленинградском районе Калининграда, искали со вчерашнего дня сотрудники полиции и волонтеры.