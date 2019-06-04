В Калининграде пропали трое школьников

Калининградские полицейские разыскивают троих без вести пропавших несовершеннолетних - брата с сестрой и их подругу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 10-летний мальчик и его 11-летняя сестра живут на улице Ефремова в Калининграде, а их 12-летняя подружка - на улице Горького. Все трое ушли из дома около 17 часов 3 июня и до сих пор их местонахождение не установлено.

В полиции сообщили приметы детей: худощавый мальчик ростом около 155 сантиметров, с темными короткими волосами, одетый в ветровку цвета хаки, темные брюки и серые кеды. Его сестра ростом 136 сантиметров, с русыми волосами ниже плеч, в черной кофте, черной юбке, бело-розовых кроссовках. Вторая девочка ростом 146 сантиметров, с длинными темно-русыми волосами, была в спортивной сине-белой куртке, черных джинсах и зеленых кедах.

Поиски ведут полицейские и волонтеры. Всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, просят сообщить в ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда по телефонам: 8(4012) 554-506, 8(4012) 554-502 или 02.