В Карелии хотят добиться внесения дикоросов в перечень сельскохозяйственной продукции. Это позволит предприятиям, занимающимся сбором и переработкой дикорастущего сырья, воспользоваться всеми действующими мерами государственной поддержки, в том числе льготным кредитованием. Об этом шел разговор с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым.

Дикоросами в России называют дары леса, которые растут сами по себе. Это в основном ягоды и грибы, орехи, лекарственные травы. Каждый летний сезон тысячи жителей населенных пунктов по всей стране активно их собирают и сдают на переработку. Для людей это приличное материальное вознаграждение, на которое семьи, особенно в сельской местности, где нет работы, живут до следующего сезона.

По экспертным оценкам, существующий эксплуатационный запас дикорастущего сырья в России достигает 8,5 миллиона тонн в год. Однако на сегодняшний день он используется не более чем на шесть процентов. Занято на сборах сезонно от трех до пяти миллионов человек. В абсолютном выражении в стране заготавливают 35 тысяч тонн ягод каждый сезон.

В Карелии используют не более 10-15 процентов имеющихся запасов. Среднегодовой объем составляет около 15,4 тысячи тонн. Между тем спрос на экологически чистую и уникальную продукцию в мире растет. Но - парадокс: такой отрасли, как сбор дикорастущих даров природы и их переработка, в РФ не существует. Поэтому заготовителям и переработчикам нельзя надеяться на государственную поддержку и кредиты. А именно это способствовало бы расширению производственной деятельности, выходу на новый уровень.

К какой отрасли относить дикоросы? С одной стороны, справедливо - к лесной. Грибы, ягоды, лекарственные растения как раз там и произрастают.

Но представители лесной сферы видят в дикоросах побочный продукт. Собирать можно, но если речь заходит о субсидиях, то это не к ним - к сельскохозяйственникам. А там тоже приветствуют выпуск варений и солений, но кредитов не дают.

В официальных документах дикоросы не значатся.

Такой отрасли, как сбор дикоросов, в РФ не существует. Поэтому бизнесу нельзя надеяться на господдержку и кредиты

- Предприятия, занятые сбором и переработкой дикоросов, не могут рассчитывать на поддержку государства из-за отсутствия для этого правовых оснований. Данный бизнес не выделен в отдельную отрасль, которая могла бы претендовать на денежные вливания. Такой отрасли нет даже в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Поэтому применить какие-то конкретные виды и формы государственной поддержки, трансформировать какую-то целенаправленную политику по развитию этой отрасли невозможно, пока не будет правовых оснований, - считает доктор экономических наук Юрий Савельев.

У руководителя отраслевой группы "Дикоросы России" Александра Деева свое видение: нужно создать единое крупное федеральное объединение под одним брендом, ввести внятную сертификацию дикоросов, что позволит дороже продавать лесную продукцию. Он считает, что надо повышать стоимость закупки ягод у сборщиков и давать людям возможность больше зарабатывать.

Но директор по взаимодействию с органами государственной власти крупной карельской компании-переработчика Анна Позднякова с этим не соглашается По ее мнению, цену на дикоросы диктует только рынок. Есть спрос - есть цена, нет потребности - нет и цены.

- Да и кто сказал, что мы мало платим сборщикам ягод? - удивляется Анна Позднякова. - У нас дорогое варенье по сравнению с импортным только по той причине, что натуральные ягоды стоят немало. За один килограмм морошки мы даем 350 рублей, брусники - 125, черники - от 170 до 250. Стараемся мотивировать сборщиков и другими способами.

Однако, по данным статистики, сейчас в целом по России собирают не более 1,3-1,5 процента от всего запаса черники и брусники, 2,5 процента клюквы и 10 процентов грибов. Если сравнивать с советским периодом, то это только одна десятая.

- Выход один: стимулировать сборщиков и поддерживать переработчиков, - прокомментировал "РГ" эксперт Валерий Никонов. - Сборщиков ягод, грибов, орехов, лекарственных растений поощрять, установить повышенный прейскурант. Возможно, объединять в кооперативы. А перерабатывающим организациям предоставлять льготные кредиты, субсидии, как и другим участникам сельскохозяйственного предпринимательства, финансировать глубокую переработку дикоросов. Именно это будет способствовать созданию новых современных производств и рабочих мест.

Специалисты называют и другие проблемы отрасли: недостаточное развитие лесной инфраструктуры, труднодоступность удаленных лесных участков, отсутствие специализированных заготовительных пунктов, дефицит квалифицированных специалистов. Кроме того, необходим дифференцированный подход при выработке правовой регламентации для заготовки разных видов дикоросов вместо сложной, длительной, дорогостоящей процедуры оформления арендных прав на лесные участки.

А еще низка инвестиционная привлекательность дикоросов и наличие противоречивых положений лесного и налогового законодательства.

Обо всем этом представители Карелии говорили на встрече с вице-премьером правительства Российской Федерации Алексеем Гордеевым. Он согласился, что дикоросы - значимый ресурс развития северных территорий, который пока не задействован в полной мере, и предложил рассмотреть данный вопрос на межведомственном совещании.

- Здесь нужен комплексный подход, поэтому предлагаю детально проработать эту тему на совещании с участием заинтересованных министерств и ведомств и выработать конкретные предложения по решению обозначенных проблем, - подчеркнул Алексей Гордеев.

Кроме того, федеральному Министерству сельского хозяйства поручено проанализировать ситуацию в отрасли и выйти с инициативами в правительство России - внести дикоросы в перечень сельскохозяйственной продукции и возложить на Минсельхоз регулирование данной сферы деятельности. Это позволит предприятиям, занимающимся сбором и переработкой дикорастущего сырья, воспользоваться всеми мерами господдержки, в том числе льготным кредитованием.