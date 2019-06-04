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04.06.2019 19:42
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Вакханалии не будет

"Тангейзер" в Петербурге. Почти сто лет спустя
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
В нашей новейшей истории Мариинский театр стал настоящей вагнеровской Меккой благодаря Валерию Гергиеву. И сегодня "Тангейзер" - ключевая строка в премьерной афише фестиваля "Звезды белых ночей". Оперы Рихарда Вагнера, написанные без запятых и точек, кажутся неохватными гигантами с сюжетами, пропитанными философскими легендами. И взяться за вагнеровскую постановку - дело практически мессианское.
"Тангейзер" - ключевая строка в премьерной афише фестиваля "Звезды белых ночей". Фото: Валентин Барановский/ Мариинский театр "Тангейзер" - ключевая строка в премьерной афише фестиваля "Звезды белых ночей". Фото: Валентин Барановский/ Мариинский театр
"Тангейзер" - ключевая строка в премьерной афише фестиваля "Звезды белых ночей". Фото: Валентин Барановский/ Мариинский театр

"Тангейзер" - девятая опера Вагнера для Валерия Гергиева. Именно "Тангейзером" маэстро впервые будет дирижировать на Байройтском фестивале нынешним летом. За театральную реализацию почти 220-минутного музыкального марафона в пространстве Концертного зала Мариинки отвечали молодой режиссер Вячеслав Стародубцев и опытный сценограф Петр Окунев.

Фото: ООО "Б.А.М."
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Спектакль избегает серьезного погружения в философию человеческого бытия. Хотя за счет центровой сценической конструкции, на которую транслируются видеопроекции, свидетельствующие о самых выдающихся достижениях нашей цивилизации, герои Вагнера, будто боги, сверху наблюдают за всем происходящим с людьми. Некоторая стилистическая "примитивность" костюмов с гротесковыми париками (художник Жанна Усачева), особенно в массовых сценах, при естественном минимализме театральных средств для такой площадки не очень убедительно взаимодействует с "многослойной" вагнеровской музыкой.

В мифологеме битвы Тангейзера с самим собой, где гедонистическая, плотская страсть к Венере "конкурирует" с силой духовного влечения к Елизавете, в котором гораздо больше красивой любовной истории, происходит критическое сближение сюжета оперы и биографии ее создателя, чья судьба была переполнена именно любовными страданиями. В Петербурге, надо заметить, была выбрана так называемая "дрезденская редакция". Во второй по счету авторской версии партитуры нет балета, знаменитой сцены вакханалии в гроте Венеры, которую Вагнер дописал лишь спустя почти 20 лет с момента мировой премьеры в 1861 году к парижской постановке оперы.

Именно "Тангейзером" Валерий Гергиев впервые будет дирижировать на фестивале в Байроте летом

Но в любом варианте партитуры титульный герой является самой большой трудностью или ценностью (в зависимости от результата) спектакля, так как вагнеровский тенор - амплуа уникальное для оперного театра. Впрочем, нельзя забывать, что Вагнер не признавал определение "опера", характеризуя свои произведения для театра исключительно как "музыкальная драма".

Тангейзер - персоналист самого Вагнера, его отражение - певец (миннезингер). Он в исполнении Сергея Скороходова - абсолютное событие этого спектакля. У него получается на глазах публики впечатляюще пройти путь от легкого, радостного восприятия жизни до грандиозного, уничтожающего разочарования, когда приходит осознание того, что идеал недостижим в принципе. При этом его вагнеровский вокал технически почти безупречен, а эмоционально прекрасно передает все внутреннее напряжение происходящего.

Фото: Сергей Родионов
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Особый разговор, конечно, о дамах. Венера Юлии Маточкиной - знойная, чуть брутальная. Певица явно на пути к большим вагнеровским вершинам: недавно она дебютировала в партии Кундри в "Парсифале" и тут же взялась за новую работу, где красота ее голоса, "перетекающего" от меццо-сопрано к сопрано, как нельзя кстати. А вот Елизавета юной, трогательной Анастасии Щёголевой свидетельствует скорее о том, что певица торопится с выбором репертуара.

С небольшими оговорками, прежде всего по качеству немецкого произношения, запоминаются работы и других солистов - Дмитрия Григорьева (ландграф Герман) и Владислава Куприянова (Вольфрам фон Эшенбах), замечательно исполнившего знаменитый романс своего героя, а также юного Александра Палехова в роли молодого пастуха.

Гигантская мощь вагнеровской сути сконцентрирована в "симфоническом" исполнении этого "Тангейзера". На одном дыхании, в стремительном темпе провел весь спектакль Валерий Гергиев, захватив и ансамблевой динамичностью, и яркой, классно сфокусированной звучностью оркестра, наполненной медитативной вагнеровской чувственностью, в которой любовь априори не может быть грехом.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Фестиваль "Звезды белых ночей" Год театра Гид-парк
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