В Петербурге отремонтируют Рыбацкий мост

В Санкт-Петербурге капитально отремонтируют Рыбацкий мост через реку Славянку, который соединяет Советский и Рыбацкий проспекты. Причем работы должны быть выполнены с учетом мнения местных жителей. Такую задачу поставил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Как сообщают в пресс-службе Смольного, Рыбацкий мост был построен в 1957 году, капитально ремонтировался в 1980-м. Сейчас мост находится в аварийном состоянии, с 2000 года он закрыт для транспортного движения из-за потери несущей способности. Два года назад эксперты констатировали: железобетонное пролетное строение обветшало настолько, что его необходимо заменить. Проектно-изыскательские работы начались в прошлом году и планировались к завершению в 2020-м. Но, скорее всего, они будут завершены раньше - градоначальник дал поручение ускорить работу над проектом и вынести его на общественные слушания.

Александр Беглов подчеркнул, что работы нужно проводить с учетом нового жилья, строящегося в Рабацком и Металлострое, и исходя из транспортной ситуации в Колпинском и Невском районах. "При этом нужно обязательно учитывать пожелания жителей", - отметил градоначальник.

Кстати

В ближайшем будущем комплексной реконструкции подвергнутся и крупнейшие дороги МО "Рыбацкое". В частности, планируется сделать движение на Рыбацком и Шлиссельбургском проспектах односторонним, а Советский проспект расширить до четырех полос. Это должно существенно разгрузить транспортные магистрали.