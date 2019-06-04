В Петербурге предпенсионеры смогут бесплатно получать юридическую помощь

В Петербурге граждане предпенсионного возраста получили право на бесплатную юридическую помощь. Соответствующий закон подписал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщает пресс-служба Смольного, бесплатная юридическая помощь будет распространяться на определенный круг вопросов.

В частности, юристы окажут помощь при нарушении трудовых прав, в вопросах, связанных с социальными выплатами, или гарантиями, предоставляемыми государством.

Право на бесплатную юридическую помощь в Петербурге имеют 18 категорий граждан, среди них малообеспеченные горожане, ветераны Великой Отечественной войны, семьи, желающие усыновить ребенка.

Для каждой категории предусмотрен перечень вопросов, в решении которых людям могут помочь. Причем, бесплатная юридическая помощь - это не только консультации, так адвокаты могут представлять интересы льготников в судах и обращаться от их имени в официальные инстанции.