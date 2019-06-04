В Петербурге детский омбудсмен проверит данные о брошенном ребенке

В Петербурге сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка проверяют информацию о том, что мать бросила своего годовалого ребенка.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что танцовщица стриптиза отдала годовалого сына родителям своего молодого человека, а затем скрылась в неизвестном направлении. Сам мальчик в данный момент находится в больнице. Танцовщица и ее возлюбленный в браке не состоят, соответственно, органам опеки еще предстоит разобраться, является ли мать жениха родственницей брошенному ребенку.

- Сейчас идет проверка всей информации, - сообщили "РГ" в аппарате детского омбудсмена.