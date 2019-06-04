Новости

Названы цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross для России 14:40
Сериал "Чернобыль" раскритиковали за отсутствие на экране негров 14:38
Минск рассчитывает на ускорение экономических связей с Братиславой 14:20
Рекордная жара придет в Москву на выходных 14:20
Установку "острова" на авианосец показали на видео 14:13
Праздник "Активного гражданина" посетили более миллиона человек 14:01
Прокуратура начала проверку гибели рабочего на кузбасской шахте 13:59
Танки Т-72Б3 новейшей модификации впервые проедут по улицам Минска 13:54
Макей: Диалог между ЕС и ЕАЭС будет содействовать развитию "Восточного партнерства" 13:50
Траву вдоль федеральной трассы "Кавказ" начали косить роботы 13:44
Чиновники тормозят модернизацию американских бомбардировщиков B-52 13:40
Песков отметил авторитет Кучмы 13:38
Шереметьево: Сроки ожидания выдачи багажа сократятся 13:29
Песков прокомментировал заявление Трампа по Венесуэле 13:27
В пермской школе организуют общую раздевалку для мальчиков и девочек 13:27
В Ненецком округе житель Коми устроил нелегальный плавучий алкошоп 13:26
В Самаре на пациента в больнице обрушился потолок 13:26
В Петербурге детский омбудсмен проверит данные о брошенном ребенке 13:22
Испанские наркополицейские во время операции стали шахтерами 13:20
Сильвестр Сталлоне упрекнул премьера Болгарии в незнании английского 13:20
Физики опровергли общепризнанную точку зрения и "спасли" кота Шредингера 13:07
Музеи Московского Кремля перешли на летний режим работы 13:05
В аэропорту Волгограда сняли с рейса "инфицированную" пассажирку 13:02
Умерла супруга президента Израиля 12:49
Представлено лекарство от рака, существенно повышающее выживаемость 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 13:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге детский омбудсмен проверит данные о брошенном ребенке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка проверяют информацию о том, что мать бросила своего годовалого ребенка.

В Петербурге арестована женщина, бросившая умирать свою дочь

Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что танцовщица стриптиза отдала годовалого сына родителям своего молодого человека, а затем скрылась в неизвестном направлении. Сам мальчик в данный момент находится в больнице. Танцовщица и ее возлюбленный в браке не состоят, соответственно, органам опеки еще предстоит разобраться, является ли мать жениха родственницей брошенному ребенку.

- Сейчас идет проверка всей информации, - сообщили "РГ" в аппарате детского омбудсмена.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
СМИ: ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования от почты
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове