Участники "Диалога Форт Росс" в Вологде обсудили роль научной дипломатии в отношениях России и США.

По мнению участников проходящей в Вологде конференции "Диалог Форт Росс", взаимопонимания в науке достичь гораздо проще, чем в политике.

- Наука едина, даже гуманитарная, - уверен директор Института США и Канады Валерий Гарбузов. - И она может быть тем объединяющим моментом, который удержит на плаву весь этот корабль, который сегодня плохо идет. Это не компенсирует отсутствие диалога на высшем уровне, но поможет удержать общество от отсутствия такого диалога.

При этом эксперт полагает, что ученых, особенно из исследовательских центров, необходимо больше вовлекать в процесс политического консультирования, чтобы "правительства принимали более взвешенные, правильные, продуманные и менее импульсивные политические решения".

Правда, стопроцентной гарантии положительного результата и в этом случае нет, считает академик РАН, член дирекции Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Владимир Барановский.

- Считалось, что вовлечение ученых в процессы, связанные с международной политикой, приносит хорошие результаты. Как правило, это так, но не всегда. Потому что в науке тоже есть соперничество, в том числе между разными школами и разными странами. Вспомните атомный проект. Тогда было соперничество не только между нами и США или, скажем, между США и тем, что происходило в гитлеровской Германии. Это было соперничество между разными научными школами, стороны очень внимательно и очень конкурентно следили за тем, что происходило на противоположной стороне.

И тем не менее, по мнению эксперта, "в науке потенциал кооперативного взаимодействия на всю ткань социальных отношений гораздо выше". Потому что наука - это нечто общее, глобальное, где есть единые законы и единые универсальные ценности. Взаимопонимания в такой ситуации достичь гораздо проще.

- Проблемы соперничества на международной арене - вещь противоречивая, - говорит академик Барановский. - Мы очень хорошо знаем, что можно выстроить одну линию рассуждений, и она будет совершенно противоположна каким-то другим подходам. Может ли наука здесь что-то сделать? Да, может. Гарантирует ли научное вовлечение позитивный результат? Нет, не гарантирует. Это всегда трудный поиск. Но лучше, когда поиск идет с привлечением научного потенциала. Даже когда плохо, надо ориентироваться на то, что у науки ест возможность привнести позитивный потенциал в эту не очень радужную реальность.

Кстати, даже в самые глухие годы холодной войны научное сотрудничество между СССР и США продолжалось. Вице-президент ПАО "Транснефть" Михаил Маргелов привел в пример ставшую сенсацией для своего времени совместную советско-американскую космическую программу "Союз- Аполлон", хотя, вспоминая о том времени, люди по обе стороны океана чаще оперируют выражениями "атомная гонка", "гонка вооружений", "экономическое соперничество".

И все же, несмотря на рост напряженности в отношения двух стран, по мнению профессора химии НИИ углеводородов Loker Валерия Фокина, взаимодействие в космосе между россией и США "немножко пошатнулось", но осталось сильным даже сейчас.

- Это то направление, где сотрудничество остается и будет оставаться эффективным. То же самое в медицине, фундаментальной науке. И такие взаимодействия остались на самом деле эффективными и хорошими, - считает эксперт.

Представители российского МИД, которые присутствуют на каждом "Диалоге Форт Росс", считают, что роль представителей мира науки в деле урегулирования отношений между странами, безусловно, высока. Научная дипломатия, конечно, не может полностью заменить традиционную дипломатию и решить все проблемы российско-американских отношений, но она может вносить позитивный вклад в конструктивное обсуждение этих вопросов и поиск совместных решений. "Диалог Форт Росс" - именно так площадка, где российские и американские ученые сотрудничают. И чем более глубоким и предметным будет это взаимодействие, чем больше в рамках "Диалога" они будет предлагаться совместных инициатив, тем больше будет возможностей для оздоровления российско-американских отношений.