В зоопарке Петербурга хамелеон вылупился после двух лет в инкубаторе

В Ленинградском зоопарке на свет появился хамелеон Парсони — это самый крупный хамелеон в мире, он может достигать в длину до 50 сантиметров.

Как сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка, около двух лет длился период инкубации. Все это время сотрудники учреждения постоянно меняли температурный режим и имитировали естественную среду обитания.

В итоге два года спустя хамелеон вылупился из яйца. Длина новорожденного составляет около восьми сантиметров. Пока хамелеон живет во внутренних помещениях зоопарка.

Стоит отметить, что в инкубаторе экзотариума находится еще одно яйцо, из которого в скором времени должен вылупиться хамелеон Парсони.

Учитывая столь долгий срок инкубации, у хамелеонов Парсони всегда много яиц в помете. Два года назад в инкубатор поместили больше двух дюжин яиц, и это все от одной самки. Тем не менее, выживаемость яиц очень низкая, как в природе, так и в условиях зоопарков. Поэтому рождение хамелеона Парсони в Петербурге стало знаковым событием для всего герпетологического сообщества.