Новые авиарейсы связали Сочи и Краснодар с Крымом

Дополнительные авиамаршруты связали Кубань с Республикой Крым. В начале нового курортного сезона появилось два дополнительных субсидируемых рейса в Симферополь из Краснодара и Сочи.

"Из Сочи в столицу Крыма пассажиры авиакомпании теперь могут отправиться в 07.00. В аэропорт Симферополя самолет прибудет в 08.30. Обратный вылет, согласно расписанию, в 09.25, а время в пути составляет около 1,5 часов", - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Из Краснодара в Симферополь рейсы отправляются в 01.20 с прибытием прибытие в 02.35. В обратном направлении вылет в 03.35, прибытие в 04.40.

Минимальная стоимость билетов по программе государственного субсидирования для всех граждан до 23 лет и женщин старше 55, а мужчин - 60 лет и лиц льготной категории - 2,5 тысячи рублей в одну сторону. Приобрести их теперь могут и многодетные семьи.