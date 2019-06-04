Коровы самой распространенной в Европе и во все мире голштинской породы стали доступнее для российских животноводов. Благодаря господдержке крымчанам удалось снизить цену на элитных животных, раньше завозившихся преимущественно из-за рубежа. Породистую корову с паспортом и родословной теперь можно купить дешевле "беспородной" российской. А в будущем году в республике планируют увеличить субсидирование товарного животноводства на треть.

Одна племенная корова стоит около 170 тысяч рублей, из которых почти 100 тысяч покупателям компенсируют из бюджета. Фото: Сергей Винник/РГ

Сегодня в Крыму шесть крупных агропредприятий молочно-товарного направления и десятки фермерских хозяйств, содержащих небольшое дойное стадо. Еще больше животных в личных подсобных хозяйствах.

- Из 350 миллионов, которые в этом году получат животноводы Крыма, на молочное направление выделено десять процентов, - рассказал "РГ" начальник управления животноводства и племенного надзора министерства сельского хозяйства Крыма Алексей Каменцев. - Таким образом, за реализованное молоко аграрии получат 35 миллионов рублей и еще около 212 миллионов - на сохраненное поголовье коров.

Однако если сочными кормами в Крыму себя обеспечивают полностью, то белковые добавки, шрот сои, подсолнечник и кукурузу на 90 процентов приходится завозить с материка. Все это увеличивает себестоимость готовой продукции. В Крыму она выше, чем в соседних регионах, на 15 - 20 процентов. Поэтому уже в следующем году планируют увеличить господдержку молочно-товарного животноводства из регионального бюджета. По самым скромным подсчетам, объем финансирования региональной программы может составить около 150 миллионов рублей.

Сейчас на полях полным ходом идет уборка сочных кормов. Погода в этом году радует, в почве достаточно влаги, и урожай выдался на славу. В агропредприятии на границе Симферопольского и Красногвардейского районов Крыма с одного гектара собирают до 240 тонн сенажа. Аграрии спешат создать задел даже не на год вперед, а как минимум на полтора.

- Эта зеленая масса пойдет на корм в 2021 году, - говорит генеральный директор предприятия Александр Калын. - Мы создаем переходящий запас около 10 тысяч тонн. Каждый майский день заготавливаем по 600 тонн. Уже 2000 тонн заложено на хранение.

Учитывая, что Крым вот уже шестой год почти полностью лишен воды для орошения сельхозугодий, задача заготовить корма и не снизить поголовье КРС крайне непростая. Фермеры выходят из положения за счет посадки более засухоустойчивых культур и четкого соблюдения агротехнологий.

Агропредприятие является племенным животноводческим и птицеводческим хозяйством. За телками красной степной породы сюда приезжают покупатели из разных регионов России, а также с Украины, из Казахстана и Узбекистана.

По соседству расположено еще одно, самое крупное в Крыму агропредприятие молочно-товарного направления. Общее поголовье здесь почти 6000 коров голштинской породы. Примерно половина из них - дойное стадо. Средний суточный удой - свыше 33 литров на животное. Но есть рекордсменки, дающие 80 литров молока в день. Сегодня в сутки агропредприятие продает крупнейшим переработчикам полуострова 75 тонн молока, планируя довести этот показатель до 100 тонн. Недаром старейшая голштинская порода составляет не менее 80 процентов всего дойного стада в мире. До недавнего времени телочек этой породы завозили в Россию исключительно из Европы или Канады. При этом цена одного животного составляла около 2,5 - 3 тысяч евро. Но теперь их можно купить и в Крыму по доступной цене.

- Осенью 2018 года мы стали единственным в Южном федеральном округе племенным заводом-репродуктором голштинской породы коров, - рассказал директор по производству предприятия Владимир Чубарь. - Чтобы получить сертификат, нам пришлось пройти сложную процедуру. Три независимых института проверяли, действительно ли наши животные соответствуют всем предъявленным требованиям.

Теперь за породистыми животными в Крым едут покупатели из Татарстана, Башкирии, Краснодарского края и других российских регионов. Крымские голштинцы уже акклиматизированные, за них не надо платить таможенную пошлину, да и довезти проще. Но самое главное, благодаря господдержке цена одного животного с родословной выходит даже ниже, чем обычной коровы. При стоимости 170 тысяч рублей за животное минсельхоз компенсирует покупателям около 100 тысяч. Продавцам это тоже выгодно. Помимо средств от продажи они получают 40 тысяч рублей субсидии из госбюджета на каждую породистую корову. И еще есть компенсация за каждый реализованный литр молока - 4,2 рубля.

Компетентно

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:

- Совет директоров крупных предприятий предложил включить в программу поддержки животноводства и республиканское финансирование. Предварительное одобрение получено от главы Крыма, и он ждет от нас предложений, чтобы рассмотреть их на уровне Совета министров. В этом году разработаем программу, а на следующий год при составлении бюджета будем ходатайствовать о предоставлении поддержки крымским молочникам.