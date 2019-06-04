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04.06.2019 08:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Конец суррогатного молока

Наступит ли в молочной отрасли коллапс с переходом на электронную систему ветеринарной сертификации?
Текст: Марина Бровкина, Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 119(7877)
С 1 июля сыр, масло и молочные консервы войдут в перечень товаров, подлежащих обязательной ветеринарной сертификации в системе "Меркурий". А с 1 ноября к ним добавятся питьевое молоко и кисломолочные продукты. Это позволит обеспечить высокий уровень контроля за такой продукцией, считают в Россельхознадзоре. Участники рынка и эксперты в целом согласны, что такая система необходима. Но, несмотря на то что сроки подключения к "Меркурию" неоднократно переносились, до сих пор не все предприятия готовы к нему подключиться. Из-за этого некоторые эксперты прогнозируют повышение цен на молочные товары и даже перебои с поставкой в торговые сети. В ситуации разбирались корреспонденты "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Национальном союзе производителей молока пока осторожны с комментариями, ссылаясь на то, что сейчас ситуация обсуждается специальной рабочей группой при Минсельхозе РФ, куда входят представители более 20 компаний. Между тем некоторые скептики упирают на то, что множество торговых точек, особенно небольших, в принципе не готовы к "Меркурию", а сама система имеет значительные недоработки, которые сложно устранить за короткий срок.

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Власти же считают, что это лукавство. О переходе на электронную сертификацию объявили заранее, и у всех производителей было время подготовиться. А нежелание включиться в систему можно рассматривать как попытку уйти от контроля.

- Уже сейчас многие производители оформляют документы в электронном виде. Только в апреле 2019 года было оформлено более 3,5 миллиона электронных сертификатов. В сертификации участвуют почти шесть тысяч изготовителей молочной продукции, - рассказал в интервью "РГ" главный ветеринарный врач России Николай Власов.

"Разговоры о том, что на молочном рынке из-за этого может произойти коллапс, ведутся не первый год и оцениваются службой как безосновательные. Больших сложностей с внедрением электронной ветеринарной сертификации в техническом плане нет", - считают и в ветеринарной службе Ростовской области.

В апреле 2019 года в региональной ветслужбе начали оформлять справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах, принадлежащих владельцам личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. В среднем каждый день в регионе оформляется порядка 3500 электронных ветеринарных сопроводительных документов на сырое молоко.

- Некоторые до сих пор предрекают молочной отрасли коллапс из-за "Меркурия". Отмечу, что в цепочке от фермы до цеха система работает отлично. Конечно, у нас своя специфика: короткий срок отгрузки и скоропортящиеся продукты. Но время подготовиться было, и все, кто действительно хотел, успели это сделать, - говорит руководитель отдела сбыта молочного комбината в Ростовской области Елена Величко. - Несколько месяцев назад мы провели тестирование и выявили определенные сложности. Мы предоставили отдельное рабочее место для ветврача, и все равно не обошлось без задержек с отгрузкой. Лаборант и ветврач замедляли отгрузку, так как на каждого клиента, а среди них есть и мелкие, они должны были выдать сопроводительные документы в электронном виде в полном объеме: сертификаты, свидетельства и справки. Но я думаю, мы найдем способ избежать задержек, когда "Меркурий" заработает в полную силу. Для отладки понадобится месяц-другой.

И все-таки даже сами производители считают, что плюсов в этой системе бесспорно больше, а сопротивляются ей те, кому есть что скрывать.

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- Против выступают нелегальные игроки, которые подмешивают в молочные продукты ингредиенты неизвестного качества. Они имеют с этого до 700 процентов прибыли. Автоматизация процесса сведет на нет реализацию фальсификата, можно будет четко проследить, из чего и где сделан продукт. Добросовестные производители сырья безусловно за эту систему и уже готовы работать в соответствии с ее требованиями, так как она положит конец конкуренции с нелегалами, у которых просто невозможно выиграть. Попробуй получить и продать настоящее молоко, а не суррогат, не портящийся по полгода. Нам, производителям конечного продукта, спокойнее работать с официальными поставщиками сырья, - считает Величко.

Что касается роста цен на молоко и молочные продукты, то здесь участники рынка более осторожны.

- Многие эксперты сходятся во мнении, что, возможно, розничные цены вырастут в среднем на три-четыре рубля. Но нам, как и всем участникам процесса, будь то фермер, молзавод или магазин, не выгоден рост цен, так как покупательная способность не растет, - говорит представитель отдела маркетинга продуктовой сети Валерий Капустин. - Я считаю, что переработчики молока еще не готовы в полной мере к работе в системе "Меркурий". Они должны организовать рабочее место ветеринарам с выходом в интернет. Это потребует существенных дополнительных инвестиций на начальном этапе, а потом и ежегодных операционных расходов.

Кто и в какой степени сможет сократить свои расходы, чтобы сдержать цены или же, напротив, накрутить стоимость конечной продукции, переложив издержки на потребителя, покажет ближайшее будущее.

Справка "РГ"

По статистике Россельхознадзора, в апреле в России оформлен 151 миллион электронных ветеринарных сопроводительных документов, из них 3,5 миллиона - на готовую молочную продукцию. "Всего в апреле 2019 года в сертификации готовой молочной продукции участвовали 13172 хозяйствующих субъекта, из них 5994 изготавливали готовую молочную продукцию, остальные только участвовали в ее обращении.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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