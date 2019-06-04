На Дону два малолетних ребенка выпали из окна

Сальский следственный отдел следственного управления СК РФ по Ростовской области проводит проверку по факту выпадения маленьких детей из окна.

ЧП произошло в понедельник около семи вечера. С пятого этажа многоквартирного дома в Сальске выпали два ребенка, оба 2017 года рождения. По предварительным данным, малыши забрались на подоконник, облокотились на противомоскитную сетку, которая не выдержала их веса. Детей доставили в больницу с сильными травмами, их состояние оценивается как тяжелое.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ региона Галина Гагалаева.