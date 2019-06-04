В прокуратуре Ростовской области сочли неэффективным расходование бюджетных средств на разработку территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Внимание надзорного ведомства на это обратили депутаты областного Законодательного собрания. А поводом стало проведение еще одного конкурса, организованного региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Первый конкурс состоялся в 2016 году. Сумма заключенного с подрядчиком контракта превысила 11,5 миллиона рублей. Победившая фирма должна была собрать полную информацию о перемещении мусора в каждом населенном пункте области, на основании которой, в том числе, был разработан тариф для региональных операторов по обращению с ТКО.

По информации областного правительства, схема была принята на десятилетний период. По ней с осени прошлого года работал первый региональный оператор - компания из Новочеркасска, обслуживающая несколько районов области. Остальные семь донских регоператоров подключились позже, с января 2019 года.

Но нынешней весной министерство экологии Ростовской области опять провело конкурс на разработку территориальной схемы по обращению с ТКО. Сумма вновь была заявлена немалая, восемь с половиной миллиона рублей. Причем контракт достался той же компании.

В региональной службе по тарифам пояснили, что в связи с изменениями федеральных требований к территориальной схеме нужна ее доработка. В то же время еще не истек гарантийный срок первого госконтракта на разработку документа.

- Срок гарантии по госконтракту, заключенному минэкологии и природных ресурсов области с подрядчиком, составляет три года, в течение которых фирма должна при необходимости корректировать документ и вносить в него необходимые изменения. Срок еще не вышел, а с компанией уже заключили новый контракт. В этой связи возникает вопрос об эффективности использовании бюджетных средств. Ведь в общей сложности на эту работу будет потрачено 20 миллионов рублей! - комментирует ситуацию депутат регионального парламента Борис Вальтер.

На запрос депутатов прокуратура дала ответ, что министерство экологии Ростовской области "нарушило принцип эффективного использования бюджетных средств". Информацию об этом ведомство направило в минфин региона. Но никаких санкций не последовало. Тем временем депутаты направили новое письмо в прокуратуру с просьбой конкретизировать вывод о неэффективности использования бюджетных средств.

Между тем

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