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04.06.2019 08:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дубль два

На Дону средства на разработку схемы обращения с отходами потратили неэффективно
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 119(7877)
В прокуратуре Ростовской области сочли неэффективным расходование бюджетных средств на разработку территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Внимание надзорного ведомства на это обратили депутаты областного Законодательного собрания. А поводом стало проведение еще одного конкурса, организованного региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Первый конкурс состоялся в 2016 году. Сумма заключенного с подрядчиком контракта превысила 11,5 миллиона рублей. Победившая фирма должна была собрать полную информацию о перемещении мусора в каждом населенном пункте области, на основании которой, в том числе, был разработан тариф для региональных операторов по обращению с ТКО.

По информации областного правительства, схема была принята на десятилетний период. По ней с осени прошлого года работал первый региональный оператор - компания из Новочеркасска, обслуживающая несколько районов области. Остальные семь донских регоператоров подключились позже, с января 2019 года.

Фото: Владимир Аносов
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Но нынешней весной министерство экологии Ростовской области опять провело конкурс на разработку территориальной схемы по обращению с ТКО. Сумма вновь была заявлена немалая, восемь с половиной миллиона рублей. Причем контракт достался той же компании.

В региональной службе по тарифам пояснили, что в связи с изменениями федеральных требований к территориальной схеме нужна ее доработка. В то же время еще не истек гарантийный срок первого госконтракта на разработку документа.

- Срок гарантии по госконтракту, заключенному минэкологии и природных ресурсов области с подрядчиком, составляет три года, в течение которых фирма должна при необходимости корректировать документ и вносить в него необходимые изменения. Срок еще не вышел, а с компанией уже заключили новый контракт. В этой связи возникает вопрос об эффективности использовании бюджетных средств. Ведь в общей сложности на эту работу будет потрачено 20 миллионов рублей! - комментирует ситуацию депутат регионального парламента Борис Вальтер.

На запрос депутатов прокуратура дала ответ, что министерство экологии Ростовской области "нарушило принцип эффективного использования бюджетных средств". Информацию об этом ведомство направило в минфин региона. Но никаких санкций не последовало. Тем временем депутаты направили новое письмо в прокуратуру с просьбой конкретизировать вывод о неэффективности использования бюджетных средств.

Между тем

В Ростовской области арестован заместитель губернатора региона Сергей Сидаш, курировавший вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Его подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Дело замгубернатора связано с ранее начатым расследованием в отношении бывшего министра строительства Ростовской области, а также руководителя одной из компаний, которые нарушили закон при строительстве стадиона "Ростов-арена". Адвокаты Подозреваемый оставлен в СИЗО почти на два месяца, до 19 июля.

Экономика ЖКХ Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область "Мусорная" реформа
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