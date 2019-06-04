На Кубани врачи спасли ребенка от ампутации ноги после ДТП

Хирурги городской больницы № 1 Новороссийска спасли четырехлетнюю девочку от ампутации ноги. Подробности лечения и реабилитации сообщили сегодня в министерстве здравоохранения Кубани.

По словам врачей, ребенка доставили в больницу с тяжелой травмой левой ноги, полученной в аварии: выскочив из-за припаркованного автомобиля, девочка попала под колеса движущейся машины. В итоге - оскольчатый перелом голени с глубоким повреждением мягких тканей, угрозой воспаления и ампутации, поэтому на спасение оставались считанные часы.

Сначала врачи собрали осколки и зафиксировали кость стержневым аппаратом (остеосинтез), часть нежизнеспособных мягких тканей удалили. Образовавшийся дефект закрыли вакуумной повязкой. В больнице для девочки специально приобрели портативный прибор для лечения ран отрицательным давлением.

- Через несколько суток хирурги приступили к выполнению свободной кожной пластики. Кожу для пересадки на голень взяли с верхней части бедра. Целый месяц проводились многоэтапные хирургические вмешательства. Самое главное - мастерство врачей отделения травматологии и ортопедии и передовые медицинские технологии позволили сохранить девочке ногу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас малышку уже выписали домой на амбулаторное долечивание. Ей предстоит реабилитация, после которой она сможет вернуться к обычной жизни.