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04.06.2019 15:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани врачи спасли ребенка от ампутации ноги после ДТП

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Хирурги городской больницы № 1 Новороссийска спасли четырехлетнюю девочку от ампутации ноги. Подробности лечения и реабилитации сообщили сегодня в министерстве здравоохранения Кубани.

По словам врачей, ребенка доставили в больницу с тяжелой травмой левой ноги, полученной в аварии: выскочив из-за припаркованного автомобиля, девочка попала под колеса движущейся машины. В итоге - оскольчатый перелом голени с глубоким повреждением мягких тканей, угрозой воспаления и ампутации, поэтому на спасение оставались считанные часы. 

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Сначала врачи собрали осколки и зафиксировали кость стержневым аппаратом (остеосинтез), часть нежизнеспособных мягких тканей удалили. Образовавшийся дефект закрыли вакуумной повязкой. В больнице для девочки специально приобрели портативный прибор для лечения ран отрицательным давлением.

- Через несколько суток хирурги приступили к выполнению свободной кожной пластики. Кожу для пересадки на голень взяли с верхней части бедра. Целый месяц проводились многоэтапные хирургические вмешательства. Самое главное - мастерство врачей отделения травматологии и ортопедии и передовые медицинские технологии позволили сохранить девочке ногу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас малышку уже выписали домой на амбулаторное долечивание. Ей предстоит реабилитация, после которой она сможет вернуться к обычной жизни. 

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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