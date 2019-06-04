На Кубани при взрыве гранаты ранены трое взрослых и ребенок

Это ЧП произошло сегодня вечером в кубанском районном городе Гулькевичи. В результате взрыва гранаты в доме на улице Луначарского ранения различной степени тяжести получили четыре местных жителя.

Среди пострадавших, по данным полиции края, оказался и ребенок.

"По предварительным данным граната взорвалась возле двора частного дома. При этом пострадали четыре человека, среди них есть ребенок. Все они доставлены в центральную районную больницу больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - На место выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка".

На месте ЧП, которое произошло 4 июня примерно в 19 часов 30 минут, сейчас работают сотрудники МВД и следственного комитета.