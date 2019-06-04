В этом году инженеры приступят к разработке проекта мини-ГЭС для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Станция будет вырабатывать около 130 миллионов кВт/ч электроэнергии в год и позволит обеспечить водой Волго-Ахтубинскую пойму.

Этот значимый инфраструктурный объект включили в федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Стоимость проектной документации составит около 722 миллионов рублей. Ее должны сделать за два года, а через пять лет объект обещают построить. Цена вопроса - около 10 миллиардов рублей.

В составе комплекса - водопропускное сооружение с устройством гидроэлектростанции с расчетным расходом сто кубических метров в секунду, четыре насосные станции, предназначенные для подачи воды из реки Ахтубы в наиболее крупные ерики поймы и специальное водорегулирующее сооружение в голове Волго-Ахтубинского канала.

- Проблемам обводнения Волго-Ахтубинской поймы десятилетиями не уделялось должного внимания. После строительства Волжской ГЭС подобных объектов на территории области не возводили. Сейчас ситуация меняется, - сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Проблема осушения поймы существовала и раньше, однако с 2000-х годов ситуация стала ухудшаться очень быстро. Три года назад, в мае - июле 2015 года, маловодье на Волге спровоцировало острый дефицит воды. Как говорили тогда экологи, это был самый маловодный разлив за последние 100 лет. Экологической катастрофы удалось избежать только благодаря искусственной подкачке воды в пойму насосами.

Очевидно, что прежде чем начинать строить даже небольшую ГЭС, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы вмешательство человека не нарушило хрупкий биоценоз в этом районе. К сожалению, примеров негативного последствия непродуманного вмешательства в природу хватает. Так, резкое сокращение популяции осетровых в Волге началось, когда в 1958 году ввели в строй плотину нижней части Волжско-Камского каскада. Как ранее сообщала ведущий научный сотрудник ФГУП "Каспийский НИИ рыбного хозяйства" Раиса Ходоревская, для прохода рыбы к нерестилищам в плотинах были предусмотрены специальные рыбоподъемники, но они оказались абсолютно бесполезными. Их эффективность составляла всего 0,44 процента.