В Крыму готовят проект развития яхтенных марин в четырех морских портах полуострова. Марины, как и экскурсионные пассажирские перевозки, должны вывести убыточные крымские порты из кризиса.

Сели на мель

Ввод в эксплуатацию Крымского моста чуть более года назад обрадовал всех, кроме сотрудников Керченской паромной переправы, которые остались фактически без работы. Несколько лет именно переправа получала основной доход ГУП РК "Крымские морские порты". Сейчас предприятие переживает сложные времена из-за снижения грузооборота.

В нынешнем году, по словам директора Олега Татаренкова, паром выполнил 162 рейса и перевез 2339 пассажиров и 485 автомашин. С 16 апреля в работу включился и второй паром, выполнив за месяц 12 рейсов и перевезя 340 пассажиров и 27 машин. Хотя два парома способны выполнять до 20 рейсов в сутки, перевозя около 120 грузовых и 800 легковых автомобилей и 2400 пассажиров, пока же выполняется всего два рейса.

- В силу объективных причин, таких как отсутствие железнодорожного сообщения с материком и санкционных ограничений, грузооборот портов значительно сократился, - говорит исполнительный директор компании "Крымские морские порты" Юрий Черненко. - Значительная часть мощностей остается невостребованной. Основным условием выхода из этой ситуации должна стать диверсификация предприятия, описанная в концепции развития портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года.

План выхода из кризиса предусматривает развитие трех направлений: создание инфраструктуры для яхтенного туризма и экскурсионно-туристические перевозки, образование грузовой судоходной компании, модернизация инфраструктуры для создания современных специализированных и универсальных перегрузочных комплексов.

Туристы под парусами

Развитие туристического направления деятельности вполне логично, учитывая курортную специфику полуострова. Концепция предусматривает создание в Керчи международной яхтенной марины и порта-хаба на 500 мест, в Феодосии - каботажной яхтенной марины на 200 мест, в Ялте - марины и сервисной базы на 500 мест, в Евпатории - марины и сезонного яхтенного центра на 500 судов.

В каждом городе определены инвестиционные площадки для строительства яхтенной инфраструктуры. Государственное участие в реализации этих проектов - предоставление земельных участков, гидротехнических сооружений, коммуникаций и подъездных путей. Сейчас разрабатывают технико-экономическое обоснование размещения сети яхтенных марин, проводятся маркетинговые исследования.

Еще одно направление развития морских портов Крыма - экскурсионно-туристические перевозки, для которых планируется создать пассажирскую судоходную компанию и закупить суда. В арсенале у "Крымских морских портов" есть десять судов, которые нуждаются в капремонте, планируется приобрести еще 12 современных. Кстати, в прошлом году по маршруту Севастополь - Ялта пустили пассажирскую "Комету". В нынешнем планируют связать морским сообщением Евпаторию и Феодосию.

Кроме того, необходимо будет создать береговую инфраструктуру для обслуживания туристических катеров и яхт, а также провести реконструкцию гидротехнических сооружений.

Копайте глубже

Третье направление - грузовые перевозки, в частности, перевалка горюче-смазочных материалов и зерна. Основные надежды здесь связывают с развитием торговых отношений с Сирией, Ираном и Абхазией.

- После ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста мы попадаем в межрегиональные и международные транспортные коридоры, - продолжает Юрий Черненко. - Это откроет для портов Крыма новые возможности и будет способствовать выходу предприятия из кризиса.

Однако для того чтобы развивать это направление, нужны не только заказчики на перевалку грузов и суда, но и техническая готовность самих портов. Основную перевалку грузов планируется сосредоточить в Керчи и Феодосии. Но сейчас состояние Керчь-Еникальского и подходного каналов к Керченскому торговому порту не соответствует нормативам. Последний по своим параметрам не позволяет судам с осадкой более пяти метров заходить в порт. Каждый год донное отложение увеличивается на 30 сантиметров, так что каналы нужно очищать. Ориентировочная стоимость только подготовки проектов - около десяти миллионов рублей, а само углубление дна обойдется в 1,5 миллиарда. Бюджетные средства на это не выделены, привлечь инвестиции со стороны практически невозможно. Собственных средств предприятию не собрать, потому что 70 процентов зарабатываемых денег уходит в республиканский бюджет (арендная плата за республиканское имущество, находящееся на балансе портов).

- Имущество, переданное нам в хозведение (гидротехнические сооружения, здания и сооружения), несет очень большую нагрузку, и те 30 процентов средств, которые у нас остаются, не покрывают расходы на его содержание, - говорит генеральный директор ГУП РК "Крымские морские порты" Сергей Квасов. - Даже если мы все его отдадим в аренду, средств все равно будет недостаточно. По опыту аналогичных предприятий на материке могу сказать, что там 100 процентов арендной платы остается у них. Эти средства целевым образом направляются на содержание объектов.

В компании просят внести изменение в нормативный акт о распределении доходов от аренды имущества, увеличив процентное соотношение в их пользу.

Кроме того, чтобы предприятие могло развиваться, необходимо обновить портовую инфраструктуру, создать судоходную компанию с государственным участием и обновить флот. В будущем здесь планируют приобрести шесть судов грузоподъемностью до 20 тысяч тонн. А в еще более отдаленной перспективе - создать логистическую компанию и обзавестись собственным контейнерным парком.

Инвестор для порта

Остается ответить на самый главный вопрос: где взять деньги? Ведь прежде чем предлагать инвесторам площадки для яхтенных марин или грузовых терминалов, нужно их еще подготовить.

В правительстве о проблемах предприятия знают и в апреле выделили на поддержку "Крымских морских портов" целевую субсидию в размере 237 миллионов рублей, которые направили в первую очередь на выплату долгов по заплате 2,5 тысячи работников, а также налогов.

- Учитывая сложное финансовое положение ГУП "Крымские морские порты", проведение диверсификации его деятельности только за счет собственных средств невозможно, - говорит Юрий Черненко. - Предполагается привлечение бюджетных средств на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений для яхтенной инфраструктуры, на ремонт судов и приобретение новых. А сами проекты планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства или концессии с использованием механизмов СЭЗ Крыма.

Комментарии

Петр Запорожец, председатель комитета Госсовета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу:

- Совершенно очевидно, что сегодня нелогично требовать от "Крымских морских портов" сиюминутного роста экономической активности, ведь это долгая и кропотливая работа. Но нужно видеть перспективу, понимать, что уже делается, чтобы вывести предприятие из числа убыточных. Думаю, именно Керченский морской торговый порт может и должен стать точкой развития. Надеюсь, открытое обсуждение проблем поможет выработать общую схему выхода из непростой ситуации и принесет желаемые результаты. И уже во втором полугодии экономическая активность предприятия вырастет.

Андрей Ксензов, заместитель министра транспорта РК:

- Пока баланс доходов и расходов предприятия "Крымские морские порты" отрицательный. Работаем над тем, чтобы его выровнять. Для этого принят план мероприятий, предусматривающий возможность списания девяти судов, что снизит издержки. Также принято решение провести оценку еще 55 судов, чтобы определить их дальнейшую судьбу. Обсуждается возможность полностью оставлять предприятию полученные им доходы на содержание целостного имущественного комплекса, а также выделить средства на очистку подводного канала, чтобы обслуживать его собственными силами.