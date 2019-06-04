Названы самые популярные у туристов некурортные города

В России определили самые популярные у туристов некурортные города на Черноморском и Азовском побережьях. В число лидеров попали муниципалитеты Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.

Самыми популярными у отдыхающих городами, официально не являющимися курортными, стали Севастополь, Керчь, Туапсе, Новороссийск и Таганрог. Данные представил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По данным сервиса, туристы обычно бронируют номера и домики в частном секторе для отдыха на период от семи до 11 дней. На аренду тратится в среднем от 1,8 до 2,9 тысячи рублей в сутки.

Рейтинг был подготовлен порталом на основании данных анализа оплаченных туристами заявок на проживание с 1 июня по 31 августа 2019 года. На основании анализа можно сказать, что самый дешевый отдых в Керчи, самый дорогой - в Таганроге. Самый длительный отдых из некурортных городов российские туристы планируют в Туапсе.