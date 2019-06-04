В аэропорту Волгограда сняли с рейса "инфицированную" пассажирку

В волгоградском международном аэропорту была снята с рейса якобы зараженная опасным вирусом пассажирка.

На самом деле ситуация была смоделирована во время учений, проводимых пограничниками совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По легенде учений в аэропорту совершил экстренную посадку самолет, на борту которого находилась пассажирка из Африканской Республики с подозрительными симптомами, похожими на заражение женщины опасной инфекционной болезнью. Кроме специалистов Роспотребнадзора и погранслужбы, в "госпитализации" больной и принятии мер безопасности по отношению к другими пассажирам и работникам аэропорта были задействованы сотрудники областной администрации, таможни, а также студенты медицинских учебных заведений Волгограда.

- Отрабатывалось взаимодействие надзорных органов и служб, а также готовность лечебных учреждений к эффективному реагированию в подобной ситуации, - рассказали в Роспотребнадзоре.

"Заболевшей" была оказана экстренная медицинская помощь, также были приняты меры по нераспространению "инфекции". Результаты учений обсуждались на оперативном межведомственном совещании.