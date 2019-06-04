В гараже крымчанина нашли арсенал оружия

Свыше 1500 патронов, гранаты, мины и огнестрельное оружие обнаружили правоохранители в гараже жителя крымской столицы. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В арсенале крымчанина оказались части пистолета-пулемета Шпагина, револьвер Наган, две противопехотные мины, три гранаты Ф-1, две гранаты РГД, а также взрыватели к ним. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Правоохранители выясняют их происхождение и как они попали в гараж к крымчанину.

Это не первый подобный случай в Крыму. В марте 2018 года в пригороде Ялты правоохранители изъяли у 55-летнего местного жителя пистолет-пулемет кустарного производства с глушителем, автомат Калашникова, гладкоствольное оружие, ружье "Винчестер", а также большое количество патронов. Тогда обыск в доме ялтинца проводился в связи с расследованием убийства таксиста.