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04.06.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В гараже крымчанина нашли арсенал оружия

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Свыше 1500 патронов, гранаты, мины и огнестрельное оружие обнаружили правоохранители в гараже жителя крымской столицы. Об этом этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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В арсенале крымчанина оказались части пистолета-пулемета Шпагина, револьвер Наган, две противопехотные мины, три гранаты Ф-1, две гранаты РГД, а также взрыватели к ним. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.

Правоохранители выясняют их происхождение и как они попали в гараж к крымчанину.

Это не первый подобный случай в Крыму. В марте 2018 года в пригороде Ялты правоохранители изъяли у 55-летнего местного жителя пистолет-пулемет кустарного производства с глушителем, автомат Калашникова, гладкоствольное оружие, ружье "Винчестер", а также большое количество патронов. Тогда обыск в доме ялтинца проводился в связи с расследованием убийства таксиста.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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