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04.06.2019 10:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме прокомментировали позицию Зеленского по "возвращению" Крыма

Текст: Юлия Крымова (Симферополь)
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Позиция нового президента Украины Владимира Зеленского в отношении Крыма, жители которого приняли решение о воссоединении с Россией, вызывает разочарование, заявил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет.

Фото: РИА Новости
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Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины сегодня в ходе визита в Брюссель обсудит стратегию "возвращения Крыма" с чиновниками Евросоюза и НАТО.

- Зеленский показывает себя как политик, который не имеет личного мнения и не принимает самостоятельные решения, - цитирует РИА Новости Шеремета. - Наступает разочарование в Зеленском, который занял непоследовательную и ущербную политику по отношению к Крыму.

Депутат отметил, что все предполагаемые стратегии возвращения Крыма "туманные и бесперспективные", Зеленский попросту повторяет ошибки своего предшественника.

- От попыток сделать из Украины инструмент для сдерживания России страдает прежде всего украинский народ, - считает Шеремет.

Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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