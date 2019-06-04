В Госдуме прокомментировали позицию Зеленского по "возвращению" Крыма

Позиция нового президента Украины Владимира Зеленского в отношении Крыма, жители которого приняли решение о воссоединении с Россией, вызывает разочарование, заявил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины сегодня в ходе визита в Брюссель обсудит стратегию "возвращения Крыма" с чиновниками Евросоюза и НАТО.

- Зеленский показывает себя как политик, который не имеет личного мнения и не принимает самостоятельные решения, - цитирует РИА Новости Шеремета. - Наступает разочарование в Зеленском, который занял непоследовательную и ущербную политику по отношению к Крыму.

Депутат отметил, что все предполагаемые стратегии возвращения Крыма "туманные и бесперспективные", Зеленский попросту повторяет ошибки своего предшественника.

- От попыток сделать из Украины инструмент для сдерживания России страдает прежде всего украинский народ, - считает Шеремет.