За два года до суда дошли лишь 25 уголовных дел в сфере обращения с ТБО

В каждом третьем регионе России пресекались нарушения прав жителей при начислении и взимании платы за вывоз мусора. Такая информация прозвучала во вторник в Ростове-на-Дону на совещании, где обсуждали мусорную реформу. Под председательством Генпрокурора Юрия Чайки представители правоохранительных органов, исполнительной власти, бизнеса и надзорных органов говорили о проблемах утилизации и обращения с коммунальным отходами. А таких проблем оказалось немало.

Юрий Чайка отметил прежде всего нехватку в стране мусороперерабатывающих заводов. "В ряде регионов игнорируется необходимость создания условий для привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий. В 38 из 44 субъектов отсутствуют мусороперерабатывающие предприятия, а в восьми - мусоросжигательные заводы", - заявил Генпрокурор.

При реализации мусорной реформы появились проблемы, характерные для всех регионов страны

При реализации мусорной реформы появились проблемы, характерные для всех регионов. Речь идет о так называемых серых свалках - полигонах, которые действуют нелегально. Кроме того, большая часть полигонов переполнена и выработала свой ресурс. Например, в Ингушетии и Дагестане полигоны ТБО устарели, и через несколько лет их нужно рекультивировать.

Отмечаются также попытки внедрения в работу с утилизацией отходов криминалитета. Прокурорского реагирования потребовали нарушения конкурсных процедур при выборе регионального оператора и заключении с ним соглашений в Белгородской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тверской областях.

"Фактически в каждом третьем регионе прокурорами пресекались нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу", - заявил Юрий Чайка. Игнорируют требования законодательства и предприятия, которые занимаются транспортировкой и захоронением отходов.

Обратили внимание участники совещании на работу военной прокуратуры. По словам первого заместителя Генпрокурора Александра Буксмана, в Ростовской области возбуждено уголовное дело за невывоз мусора со 118 военных объектов, хотя деньги, 21 миллион рублей, были перечислены предпринимателю. Юрий Чайка потребовал от прокуратуры и надзорных ведомств скоординировать усилия, подчеркнув, за 2018-2019 годы зарегистрировано 600 сообщений о таких противозаконных деяниях, однако возбуждено только 100 уголовных дел, а до суда дошло лишь 25.