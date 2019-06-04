Челябинцам предложили поменять ненужную бумагу на саженцы

Пятого июня в Челябинске пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога. Каждому сдавшему один килограмм макулатуры вручат "зеленые" сувениры от организаторов - десять саженцев сосны, специально доставленные в город из Аргаяшского лесничества.

- Саженцы можно будет посадить где душе угодно - перед жилым домом, на садовом участке или лесопарковой зоне, - пояснил исполняющий обязанности министра экологии региона Сергей Лихачев. - Для жителей Челябинска это особенно важно: они получат возможность украсить свое место жительства вечнозелеными красавицами и привлечь к этому детей, заставив задуматься об ответственности за свой двор, улицу и город. Мы призываем всех наших сторонников, приходите, и примите участие в акции!

Поменять макулатура на саженцы можно будет на площади у здания Публичной библиотеки с 17.00 до 19.00. На вырученные от сдачи макулатуры средства организаторы обещают разбить там еще одну цветочную клумбу.