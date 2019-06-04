Член Совета при президенте: Братья и сестры должны учиться в одной школе

Члены Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрели проект федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс. Согласно им, детей должны принимать в первый класс в те школы, где уже учатся их старшие братья и сестры.

- Это изменение касается каждого человека. Если не его лично, то детей и внуков, - заявил "РГ" директор Уральского филиала исследовательского центра частного права имени Алексеева доктор юридических наук Бронислав Гонгало. - Проблема, когда ребята из одной семьи вынуждены учиться в разных школах, существует по всей стране. Понятно, что в селах, где одна школа, ребята в нее и пойдут, но для городов, особенно крупных, корректировка Семейного кодекса в этой части очень актуальна. Мое заключение - положительное: братья и сестры, безусловно, должны учиться в одной школе.

Напомним, к первому чтению в Госдуме готовятся сразу два законопроекта, дающие преимущество младшим детям при поступлении в первый класс именно той школы, где уже учатся их старшие братья и сестры. Один документ, который вносит поправки в Закон "Об образовании в РФ", уже рассмотрел Комитет Госдумы по образованию и науке. Другой - пакет поправок в Семейный кодекс - прошел через Комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Положительное экспертное заключение со стороны Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства - необходимый элемент благоприятного прохождения законопроекта через все процедуры согласования и обсуждения. Поэтому стоит ожидать, что поправки в Семейный кодекс, одним их инициаторов которых стал, как известно, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, будут поддержаны и законодателями, и президентом.

Законодательная инициатива, касающаяся приема детей в школу, наряду с другими новациями в Федеральное законодательство, рассматривается в Екатеринбурге. Кстати, это первое за 20-летнюю историю деятельности Совета выездное заседание:таким образом отечественные правоведы отдают дань уважения Уральской юридической школе, заложившей основу Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ. В эти дни как раз исполняется 25 лет со дня принятия Гражданского кодекса, к этой дате и приурочены выездное заседание Совета и научно-практическая конференция, которую организует для коллег со всей страны Уральский государственный юридический университет. По словам ректора Владимира Бублика, все ныне здравствующие правоведы, принимавшие участие в разработке и совершенствовании ГК РФ, продолжают поддерживать связи с родным вузом, а двое из них - Павел Крашенинников и Бронислав Гонгало - возглавляют кафедры.