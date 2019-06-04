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04.06.2019 12:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра успешно перешла на "цифру"

Текст: Елена Панова
Югра вошла в число регионов, где переход на новый формат телевещания произошел успешно, без технических накладок, с максимальной зоной охвата жителей.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сегодня цифровой сигнал могут получать 99,6 процента югорчан. Только в 42 населенных пунктах региона или в 2218 домохозяйствах еще нет доступа к "цифре". Об этом сообщил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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- Мы провели масштабную разъяснительную работу. Предложили тем, у кого нет возможности перейти на новый формат, подключиться к спутниковому телевидению. Большая часть населения приняла это предложение. Отмечу, им также бесплатно доступно 20 федеральных каналов в лучшем качестве, - отметил руководитель ведомства.

Во время подготовки региона к переходу на цифровое телевещание югорчанам оказывалась и сегодня оказывается активная государственная поддержка. Решением правительства Югры отдельным категориям граждан из бюджета округа компенсируют приобретение приставки либо спутникового оборудования в размере до пяти тысяч рублей.

Отметим, 31 мая срок оказания мер поддержки был продлен до 31 декабря 2019 года. Кроме того, расширен спектр ее получателей. На сегодняшний день помощь оказана уже 1379 югорчанам.

В течение ближайших десяти дней главы всех муниципалитетов региона будут докладывать правительству о том, как происходит переход на новый формат вещания, какие у людей возникают проблемы.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Кроме того, в Югре продолжает работать горячая линия по переходу на цифровое ТВ: 8-800-101-00-01. С 8.00 до 24.00 часов операторы готовы предоставить ответы на любые вопросы, удаленно выбрать и настроить оборудование, а также направить к заявителям волонтеров.

Важно еще и то, что югорчане, чье оборудование не принимает "цифру", на экранах своих телевизоров видят сейчас не "черный квадрат" или телевизионную испытательную таблицу - для них в течение десяти дней будет транслироваться 13-минутный видеоролик, информирующий об алгоритме действий для приема цифрового сигнала.

- Цифровой сигнал качественно отличается от аналогового. При прежнем формате вещания даже речи не могло идти о многоканальности. Теперь жители Югры могут смотреть 20 телевизионных каналов и слушать 3 радиостанции: "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", - прокомментировал директор филиала РТРС "Урало-Сибирский региональный центр" Евгений Дроздинский. - Вся сеть построена с применением российских передатчиков, что нас особо радует. В случае возникновения неполадок мы в оперативном режиме связываемся с производителями и решаем все возникающие проблемы.

Власть Работа власти Регионы Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Переход на цифровое телевидение Югра. Энергия Севера
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