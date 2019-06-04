Сразу восемь небольших городов УрФО победили во Всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной среды. На осуществление планов, связанных с преображением скверов и площадей, муниципалитеты получат из федерального бюджета в общей сложности более полумиллиарда рублей.

Лучшие проекты Минстрой РФ выбирает во второй раз. Его цель - помочь небольшим населенным пунктам с историческими корнями и обычно скудным местным бюджетом, а таких в России большинство, измениться и расцвести. В 2019 году свои концепции представили 330 муниципалитетов из всех регионов. От Уральского округа в конкурсе участвовали 12городов, восемь из них вернулись с победой.

Полное одобрение получили все идеи свердловчан. На возрождение исторического облика главной площади Верхотурья выделили 54 миллиона рублей. Самая большая сумма - 85 миллионов - досталась Полевскому, где намерены создать аллею уральских мастеров.

- Эту территорию предлагали обустроить еще в начале 80-х, но задумка осталась на бумаге. Сейчас у нас есть возможность творчества, - говорит главный архитектор Полевского Елена Шевченко.

В Бисерти на грант в 40 миллионов хотят превратить в красивый сквер пустырь на окраине. Точнее - в парк с выставочным центром, сувенирными лавками и кофейнями.

Заслуживающими внимания признаны проекты из Тюменской области. Ишиму и Тобольску на наведение красоты выделили по 85миллионов. Глобальные перемены в ближайшие годы ждут и челябинский Карабаш, где появится много зелени, преобразятся центральная площадь и аллея ветеранов. "Победных" 60 миллионов может и не хватить, однако город обещали финансово поддержать региональные власти и спонсоры.

Минстрой приветствовал проект благоустройства набережной зауральского Шадринска. Берег реки Исети оденут в гранит, поблизости разобьют цветники и аллеи, установят беседки, для любителей экстрима откроют скейт-парк. А над всем этим великолепием вознесется статуя архангела Михаила.

В разработке концепции набережной "Сэй Пан" ("песчаный берег" в переводе с хантыйского) в югорском Белоярском активно участвовали горожане. В итоге на берегу появится уникальное общественное пространство, объединяющее традиции коренных народов Севера и активный образ жизни. Среди самых удачных идей - деревня манси и роликовая трасса.

На воплощение в жизнь всех задумок победителям отвели два года. Контроль за использованием денег обещают жесткий, ведь главная задача конкурса - не просто внешнее преображение малых городов, но и дальнейшее вовлечение жителей в создание города-сада, сохранение исторического и культурного наследия.

Тем временем

Екатеринбуржцы заложили Преображенский парк вдоль русла реки Патрушиха в Академическом микрорайоне. В парке уже есть пруд, насыпаны искусственные холмы, появились первые зеленые насаждения. Всего их будет более 16 тысяч. Для любителей активного отдыха и экстремалов обустроят дорожки для катания на велосипедах и роликах.

А как у соседей?

В Челябинске 5 июня пройдет акция, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога. Каждому сдавшему один килограмм макулатуры вручат "зеленые" сувениры - 10 саженцев сосны, специально доставленных из Аргаяшского лесничества. Макулатуру будут принимать на площади у здания Публичной библиотеки с 17.00 до 19.00. На вырученные деньги организаторы обещают разбить еще одну цветочную клумбу у здания библиотеки.

Кстати

В 2018 году в победители федерального конкурса вырвался только один представитель УрФО - небольшой промышленный городок Верхняя Тура, где живет не более 10 тысяч человек. На проект реконструкции набережной местного пруда горожане получили из федерального бюджета 30 миллионов рублей. Работы должны завершиться осенью нынешнего года.