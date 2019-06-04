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04.06.2019 15:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Наш Пушкин

Как на Урале отмечают юбилей великого поэта
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 121(7879)
Удивительно, но день рождения Александра Сергеевича большинство из нас считает немного и своим праздником. Хотя чему удивляться, если с его стихами мы знакомимся раньше, чем начинаем говорить, "проходим" их в школе, а потом всю жизнь открываем заново мир простых и гениальных строк. Праздновать екатеринбуржцы начали загодя, причем разнообразно и изобретательно.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Такого Пушкина мы вряд ли увидим на книжных иллюстрациях и привычных портретах. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Такого Пушкина мы вряд ли увидим на книжных иллюстрациях и привычных портретах. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Прежде всего тщательно почистили памятник Пушкину в Литературном квартале. Не просто смыли мылом грязь, а подошли к делу концептуально, памятуя о "гении чистой красоты": пока специально обученные мужчины приводили статую в порядок, прелестные дамы в локонах и кринолинах (сотрудницы Музея писателей Урала), расположившись рядом, устроили пикник: кушали зефир и пили чай, рассуждали о высокой поэзии, заодно контролируя процесс помывки.

В музее наивного искусства открылась замечательная выставка "Всегда ваш, Пушкин" из коллекций екатеринбургского и оренбургского музеев. Такого Пушкина вы вряд ли видели на книжных иллюстрациях или привычных портретах, но художники-самоучки, не скованные канонами академической живописи, удивительно точно схватывают суть - так, как порой это делают дети. Пушкин встречается с генерал-губернатором, покупает рябчиков, беседует с няней, кружится в танце с Натали, стоит под дулом пистолета Дантеса, летит, раскинув руки, над золотым осенним лесом. Смешно, трогательно, мудро, неожиданно.
Взгляд экономиста на суетное и вечное в судьбе Александра Пушкина

Вчера в Камерном театре показали премьеру спектакля "Гробовщик". Это второй спектакль проекта "Классика завтра. Повести Белкина", и на этот раз его постановщик Николай Коляда представил зрителям настоящий хоррор с участием живых мертвецов. Собственно говоря, почему бы и нет? Если гробовщик Прохоров решил пригласить на новоселье всех своих клиентов, так не сидеть же в печали- танцуют все. А некоторые еще и поют. То есть страшно - аж жуть, как в самой-самой детской страшилке.

И знаете, что радует? То, что празднуем не занудно, не официально, от всей души, именно как собственный день рождения. Точно по инструкции, оставленной юбиляром потомкам в стихотворении "Именины": "Умножайте шум и радость, пойте песни в добрый час!"

А 6 июня с самого раннего утра чисто вымытый Александр Сергеевич начнет принимать гостей в Литературном квартале. В программе - экскурсии, литературные игры, музыкально-поэтические концерты, перфомансы, театральные спектакли и бальные танцы. На "Поэтической стене" любой, кто ощущает себя коллегой юбиляра по ремеслу, сможет написать свои стихи или любимые пушкинские строки. Пушкин традиционно прозвучит на разных языках (бывало, читали и на эсперанто). По аллеям парка Литературного квартала будут прогуливаться герои пушкинских произведений. А может быть, как знать, и сам юбиляр...

С днем рождения Александра Сергеевича нас всех!

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