На Ямале сварщик спас людей при пожаре с помощью ковша экскаватора

Сварщик из села Гыда Игорь Няч спас из огня троих человек. О подвиге 28-летнего мужчины написал в своем Instagram губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Когда Игорь увидел горящую многоэтажку и людей в черном дыму на третьем этаже, сориентировался моментально! Запрыгнул в ковш экскаватора, поднялся, разбил окна и вытащил из квартиры двух старушек и маленькую девочку! Как только спасенные оказались в безопасности, Игорь побежал помогать пожарным тянуть рукава", - рассказал глава автономного округа.

В комментариях под видеороликом подписчики отметили, что Игорь был не единственным героем в этой ситуации. "Хотелось бы отметить так же подвиг простого экскаваторщика Бекхана Бочаева, - пишет пользователь. - Он увидел горящий дом и, понимая, что в подъезд не войти, принял решение подъехать на экскаваторе. С другими ребятами, в том числе, и с Игорем, с разных этажей они снимали людей, поднимались на экскаваторе к каждому окну в поисках людей".

Возгорание в селе, по данным противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа, произошло 29 мая. Сообщение о ЧП на улице Катаева поступило в экстренные службы в 11.07.

"Осложнял обстановку выход дыма из-под свайного поля по всей площади дома. В 11.29 пожар локализовали, а в 12.10 полностью потушили", - сообщили в пресс-центре казенного учреждения.

Пламя повредило фасад здания с южной стороны и утеплитель свайного поля, чердак и окна.

Пострадавших и погибших нет (в общей сложности из горящего здания спасли шестерых), однако пожар оставил без крова 56 человек.

Причины ЧП сейчас устанавливаются.