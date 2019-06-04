На опоре одного из двух речных мостов на улице Челюскинцев в Тюмени вскоре появятся новые граффити. Это не стихийное творчество тех, кто любит что-нибудь быстренько намалевать на заборах да стенах. Художник Андрей Егоров задумал воспроизвести в честь приближающегося всеуральского молодежного форума "Утро", который пройдет в этом году в Тюмени, фрагмент работы Боттичелли "Рождение Венеры". А кроме того- изобразить фрагмент сказки именитого сибиряка Петра Ершова "Конек-Горбунок". Венера, правда, осовременена - на голове красавицы строительная каска.
Андрей Егоров хочет напомнить гостям форума о Коньке-Горбунке именитого сибирского сказочника. Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Кому-то не понравилось появление обнаженной античной богини на бетоне, и свое неприятие он выразил надписью прямо на рисунке. Знать, от избытка ума и доброжелательности. Андрей размышляет, успеет ли с помощником обновить Венеру к "Утру", а пока вырисовывает Иванушку-дурачка.