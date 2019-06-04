На Урале прошли спектакли фестиваля "Золотая маска"

В Екатеринбурге "Золотая маска" гостила уже в пятый раз, но впервые гастроли вышли за рамки столицы Среднего Урала и продолжились в Серове, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

"Театр из Серова в прошлом году попал и в конкурсную программу "Маски", и во внеконкурсную, - подчеркнула генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина. - И это были два интереснейших спектакля. Считаем, это один из самых серьезных театральных регионов. У вас очень хорошие спектакли, хорошие потенциально режиссеры".

А еще, добавим, - благодарные зрители (как сообщили организаторы, только в Екатеринбурге спектакли посетили 3600 человек - аншлаг за аншлагом) и отзывчивые меценаты, благодаря которым спектакли смогли "уехать" в города области.

В этом году уральцы увидели четыре постановки. Открывал гастроли спектакль "Слава", поставленный Константином Богомоловым в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Взяв за основу забытую пьесу поэта-песенника Виктора Гусева, поднимавшую в 1935 году "острые проблемы новой социалистической морали, долга и героизма", Богомолов использовал ее как повод для парадоксальных, спорных, но тем более интересных размышлений об эпохе сталинизма. Идеология и эстетика в этом спектакле существуют в вопиющем диссонансе, идеологическая ложь становится эстетически привлекательной благодаря обольстительной игре великолепных актеров (Нина Усатова, Валерий Дегтярь, Полина Толстун, Дмитрий Воробьев и другие) и захватывающе провокативной режиссуре. А зритель в итоге остается с великим множеством вопросов - к режиссеру, к театру, к времени и к себе.

Только в Екатеринбурге спектакли посетили 3600 человек - аншлаг за аншлагом

"Влюбленный Шекспир" театра имени А.С. Пушкина (Москва), в отличие от "Славы", межличностных разногласий и внутриличностных конфликтов у зрителей не вызывает. Режиссер Евгений Писарев поставил удивительный по энергетике спектакль - умный, азартный, яркий, романтический. Знаменитый британский драматург Том Стоппард, написавший вместе с Марком Норманом сценарий для одноименного фильма, и автор сценической адаптации Ли Холл рассказали о начинающем драматурге Уилли Как-его-там, который думает о том, где раздобыть пару фунтов, и знать не знает, что стоит на пороге бессмертия. Художник-сценограф Зиновий Марголин придумал такую же легкую, изящную и универсальную "сценическую версию" театра "Глобус", в пространстве которой актеры разыгрывают старую, как мир, историю о любви и расставании, о долге и свободе выбора, о жизни и смерти, о том, что все еще только начинается.

Третий спектакль гастрольной афиши - "С любимыми не расставайтесь" Московского театра юного зрителя в постановке Генриетты Яновской вызывает чувства неоднозначные. Знакомая пьеса тонкого и сострадательного драматурга Александра Володина. Опять реалии советского быта уже 1970-х и портреты обычных, не очень счастливых людей. В живую тонкую ткань пьесы вставлены инородные заплаты: дописанные слова, монологи, придуманные истории, новые герои, и вот это уже не чистый холст для паруса, а застиранная тряпка для мытья полов в квартире, где отравляют друг другу жизнь странные и несимпатичные мужчины и женщины. Они как под копирку наигрывают и кривляются, монотонно повторяют одну и ту же фразу, производя впечатление физического и душевного нездоровья. В режиссерской трактовке Яновской в сегодняшней реальности любви нет - есть любовь несбывшаяся, умершая в прошлом и оставившая тоску и воспоминания о себе.

Даже удивительно, как четыре разных спектакля могут вдруг выстроиться в цельную историю о времени и о театре. В постановке начинающего режиссера Саши Толстошевой "День рождения Смирновой" (тоже Московский ТЮЗ) - снова советское время, одинокие и не очень счастливые героини, но этот спектакль от реалий той поры вдруг без труда взлетает в области вневременные, потому что надежда и отчаяние, одиночество и вера в возможность любви, жажда счастья к периодам и датам не привязаны.

Расставаться с фестивалем уральским зрителям жаль. Но есть и хорошая новость: он вернется в октябре. На сцене екатеринбургского ТЮЗа московский Театр Наций покажет мюзикл "Стиляги" Алексея Франдетти, знакомого уральцам постановками в Свердловском театре музыкальной комедии. И это опять будет спектакль об ушедшей эпохе - и опять, разумеется, не только о ней.