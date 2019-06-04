Под Екатеринбургом потушили сильный пожар на складах с краской

Три часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с сильным огнем на складах лакокрасочных материалов в городе Арамиль, в 26 километрах от Екатеринбурга.

"В 06.13 по местному времени открытое горение было ликвидировано. Пожарным удалось защитить от огня находящийся по соседству склад со стройматериалами. Сейчас на месте происшествия проливают сгоревшие конструкции", - сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Площадь пожара составила полторы тысяч квадратных метров. От пламени пострадали два склада. От высоких температур полопались бочки с горючим, что усугубило ситуацию.

Ближайшие жилые дома от места пожара находятся на расстоянии километра. Специалистами замеряли вредные вещества в воздухе - превышения показателей не зафиксировано. В результате пожара ничто не пострадал.

Причина случившегося сейчас устанавливается.