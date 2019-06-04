Новости

В массовом ДТП в Японии пострадали 15 школьников 06:30
Под Екатеринбургом потушили сильный пожар на складах с краской 06:09
Врач рассказала, почему вредно худеть перед отпуском 06:05
Фигурант расследования Мюллера арестован в США за хранение порнографии 05:28
На юге Мексики задержали 75 нелегальных мигрантов 05:06
В Японском море корабли ТОФ пустили в ход реактивные бомбы 04:44
Более 30 человек погибли при разгоне демонстрантов в Судане 04:40
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором 04:32
Граждане КНР попытались вывезти из Хабаровска 24 килограмма аухи 04:30
Выступающие против насилия женщины вышли на улицы Аргентины 03:53
Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске 03:46
BadComedian объявил о возможном закрытии своего канала на YouTube 03:17
Суд отказался смягчить условия заключения экс-наркобарона Коротышки 03:06
Полицейский автомобиль стал участником ДТП на западе Москвы 02:40
Бразилия приостановила поставки говядины в Китай 02:32
Космический корабль Dragon доставил на Землю две тонны груза с МКС 02:01
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи 01:35
ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО 01:03
США продаст Болгарии восемь истребителей F-16 00:27
Задержан участник нападения на бойца ГРУ 03.06.2019
Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД 03.06.2019
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром 03.06.2019
В Совфеде оценили перспективы участия России в сессии ПАСЕ 03.06.2019
В России выросло число острых отравлений алкоголем 03.06.2019
Раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик умер в больнице 03.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 06:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Екатеринбургом потушили сильный пожар на складах с краской

Текст: Татьяна Воробьева

Три часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с сильным огнем на складах лакокрасочных материалов в городе Арамиль, в 26 километрах от Екатеринбурга.

"В 06.13 по местному времени открытое горение было ликвидировано. Пожарным удалось защитить от огня находящийся по соседству склад со стройматериалами. Сейчас на месте происшествия проливают сгоревшие конструкции", - сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

В Барнауле сгорел цех с семечками
В Волгограде сгорел ангар площадью квадратный километр

Площадь пожара составила полторы тысяч квадратных метров. От пламени пострадали два склада. От высоких температур полопались бочки с горючим, что усугубило ситуацию.

Ближайшие жилые дома от места пожара находятся на расстоянии километра. Специалистами замеряли вредные вещества в воздухе - превышения показателей не зафиксировано. В результате пожара ничто не пострадал.

Причина случившегося сейчас устанавливается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
На "Красной площади" обсудили поддержку писателей, издателей и читателей