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04.06.2019 22:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Засучили рукава

Уральский производитель пропантов совершенствует систему воздухоочистки
Текст: Юлия Санатина
Российская газета - Спецвыпуск № 119(7877)
Еще с советских времен у россиян закрепилось представление, что на промышленном Урале очень плохая экологическая обстановка. Между тем за несколько десятков лет ситуация сильно переменилась: одни заводы, отравлявшие воздух, закрылись, другие же, прочно стоящие на ногах, кардинально модернизировали производство, в том числе системы воздухо- и водоочистки.
Благодаря установке современных фильтров в воздухе нет пыли даже на участке сухого помола. Фото: Татьяна Андреева Благодаря установке современных фильтров в воздухе нет пыли даже на участке сухого помола. Фото: Татьяна Андреева
Благодаря установке современных фильтров в воздухе нет пыли даже на участке сухого помола. Фото: Татьяна Андреева

Тем не менее стереотип жив и срабатывает порой даже там, где поводов для беспокойства в принципе быть не может. К примеру, бдительные, но не слишком осведомленные граждане иногда принимают за опасный дым водяной пар, поднимающийся над градирнями. Чтобы снять подобные вопросы, компания "ФОРЭС", предприятия которой расположены в нескольких городах Урала, стала периодически приглашать общественников на производство и разъяснять, как здесь все работает, в том числе системы фильтрации.

Надо сказать, что по-настоящему вредных выбросов у "ФОРЭС" нет вообще - такова технология производства. Компания изготавливает пропанты - расклинивающие агенты для нефтяных и газовых скважин, используемые при гидроразрыве пласта. Это крошечные, размером с песчинку керамические гранулы. Они, как и любая керамика, делаются из неорганических материалов (например, глины, а в данном случае - минерала оливин) и затем обжигаются. В этом процессе возможны лишь два вида выбросов - пыль, образующаяся при помоле сырья (оно, к слову, не имеет токсичных примесей), и водяной пар, который получается при сушке изделий. Пар, понятно, безвреден, а с пылью на предприятиях "ФОРЭС" неустанно и вполне успешно борются. "Процесс безотходный: все, что улавливается фильтрами, направляется обратно в производство, вода тоже идет по замкнутому циклу - та, что не выходит в виде пара", - рассказывает главный технолог Сухоложского подразделения "ФОРЭС" Андрей Жульянов.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости www.ria.ru
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Девятнадцать лет назад, когда основатели компании с нуля создавали новое производство, запыленность в цехах, конечно, была не в пример выше. Сейчас и оборудование другое, и система фильтрации доведена практически до совершенства. Скажем, на участке мокрого помола пыли нет вообще - здесь оливин измельчается с водой. А на мельницах, где происходит сухой помол, стоят самые современные рукавные фильтры.

Надо сказать, что компания "ФОРЭС" еще на стадии проектирования новых мощностей привлек к работе высококвалифицированных экспертов по пылегазоочистке - представителей челябинской компании "Албокос". Это один из ведущих производителей промышленных фильтров в Российской Федерации, использующий при их разработке и изготовлении и лучший отечественный опыт, и передовые западные технологии. Челябинцы сотрудничают с предприятиями самых разных отраслей - от мукомолов до производителей ферросплавов, проектируя и создавая системы фильтрации индивидуально под потребности каждого конкретного завода.

Так вот, проанализировав специфику производства пропантов, эксперты пришли к выводу, что наиболее эффективны здесь не электрофильтры и не газопромыватели, а рукавные фильтры, изготовленные из высококачественного полиэфирного полотна с мембранной пленкой. По заключению ученых Института электрофизики Уральского отделения РАН, этот материал действительно очень эффективно улавливает мелкодисперсную пыль и обладает повышенной способностью к очистке.

Это на мельницах, а на высокотемпературных участках установлены рукавные фильтры из метаарамида, улавливающие частицы размером менее микрона. Современный материал позволяет достигнуть остаточной запыленности в очищенном газе до 2-5 миллиграммов на кубометр, что соответствует не только мировым экологическим нормативам, но и более строгим советским ГОСТам. Например, в Курьинском подразделении "ФОРЭС", где производится обжиг пропантов, на печи установлен фильтр, включающий 624 рукава, способных пропускать в час 102 тысячи кубометров воздуха.

Фото: Пресс-служба ЕВРАЗа
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В прошлом году "ФОРЭС" начал устанавливать рукавные фильтры даже на БРС - башенных распылительных сушилах. Сначала в порядке эксперимента, ведь многие поначалу не верили, что установка выполнит задачу в условиях высокой температуры и влажности. Партнеры из "Албокос" подобрали для этого новую специальную ткань. Опыт удался: замеры показали, что степень улавливания пыли достигла 99,9 процента и даже водяного пара стало меньше. В прошлом году установили три таких фильтрационных системы, запущена целая программа, по которой будет закуплено еще 14. Общая стоимость проекта превысит 130 миллионов рублей.

О том, насколько оправданны такие вложения, можно судить как минимум по двум фактам. Во-первых, показатель остаточной запыленности на границах санитарно-защитных зон предприятий "ФОРЭС" за последние лет пять ни разу не превышал установленных предельных значений. А во-вторых, только в Асбестовском подразделении благодаря современной фильтрации в год улавливают и направляют обратно в производство около 8000 тонн пыли. Ведь это, как подчеркивают технологи компании, не отходы, а ценное сырье.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология УрФО
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