Новости

В центре Петербурга закрыли нарколабораторию 11:40
В орловской колонии после "воровского пира" скончался осужденный 11:32
В Кузбассе на шахте "Распадская" погиб рабочий 11:24
Брестская область сформировала областную команду на II Европейские игры 11:15
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 11:15
В Гагаринском тоннеле столкнулись три автомобиля 11:14
Военные установят на Неве полторы сотни понтонов 11:13
В Калининграде пропали трое школьников 11:13
Тяжело пострадавшую при взрывах в Дзержинске перевели в общую палату 11:11
Неймара вызвали в суд в связи с публикацией интимных фото девушки 11:10
В Прикамье утонул автомобиль с тремя пассажирами 11:09
Новый компактный кроссовер для России получит богатое оснащение 11:07
Дэвиду Линчу дадут "Оскар" 11:00
В детском лагере Башкирии погиб 15-летний подросток 11:00
На Ямале сварщик спас людей при пожаре с помощью ковша экскаватора 10:57
У челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова родился сын 10:55
Под Тулой в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек 10:52
Под Белгородом автомобиль попал под пассажирский поезд 10:46
В Госдуме прокомментировали позицию Зеленского по "возвращению" Крыма 10:45
Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом 10:39
Испытания новой российской противоракеты показали на видео 10:34
Сенат США перечислил санкции за вмешательство в американские выборы 10:33
В Уфе загорелся ангар научного предприятия 10:27
Медведев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 10:10
В Кузбассе двое рабочих попали в реанимацию после удара током 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 10:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

У челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова родился сын

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба ХК "Трактор" Фото: Пресс-служба ХК "Трактор"
Фото: Пресс-служба ХК "Трактор"

Известный челябинский хоккеист, игрок сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов стал отцом. В семье Евгения и его жены Анастасии родился сын Федор, сообщили в пресс-службе челябинского "Трактора", за который игрок выступал до отъезда в НХЛ.

НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео Кузнецова

Это второй ребенок в семье Кузнецовых. В 2015 году у них родилась дочь.

- От лица клуба поздравляю Женю и Настю Кузнецовых с этим прекрасным событием в жизни! Рождение детей это всегда невероятные эмоции, новый жизненный этап и огромная ответственность. Желаю молодым родителям и маленькому Фёдору здоровья и счастья, мирного неба над головой и всех благ! Уверен, многомиллионная армия поклонников Евгения, присоединиться к моим словам, - поздравил хоккеиста генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
СМИ: ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования от почты
Дело об убийстве спецназовца ГРУ передано в центральный аппарат СК РФ
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Подарки чете Трамп возмутили некоторых политиков в Лондоне