У челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова родился сын

Известный челябинский хоккеист, игрок сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов стал отцом. В семье Евгения и его жены Анастасии родился сын Федор, сообщили в пресс-службе челябинского "Трактора", за который игрок выступал до отъезда в НХЛ.

Это второй ребенок в семье Кузнецовых. В 2015 году у них родилась дочь.

- От лица клуба поздравляю Женю и Настю Кузнецовых с этим прекрасным событием в жизни! Рождение детей это всегда невероятные эмоции, новый жизненный этап и огромная ответственность. Желаю молодым родителям и маленькому Фёдору здоровья и счастья, мирного неба над головой и всех благ! Уверен, многомиллионная армия поклонников Евгения, присоединиться к моим словам, - поздравил хоккеиста генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф.