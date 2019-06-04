Важное мероприятие прошло в столице Урала Екатеринбурге. Там самые грамотные юристы страны собрались на расширенное заседание Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Возглавляет эту структуру глава профильного думского комитета свердловчанин Павел Крашенинников. По его словам, в Гражданский кодекс должны внести три главных изменения. Они касаются прав собственности на недвижимость, цифровых прав и первоочередного зачисления в школы тех детей, в которых уже учатся их старшие братья и сестры.

Одна из наиболее горячих тем, обсуждавшихся на Совете, - это приоритетное зачисление детей в школу, если старший брат или сестра ребенка в этой школе уже учится.

Делается это для того, чтобы такое решение - не разводить братьев и сестер по разным школам - принималось не по воле отдельного чиновника, а стало нормой, которую не обсуждают.

Для этого в Семейный кодекс собираются внести соответствующие изменения.

Понятно, что это не единственный горячий вопрос по школам. Что касается первоочередной записи в средние и дошкольные образовательные учреждения детей из социально незащищенных категорий граждан - сирот, инвалидов, этим вопросом Павел Крашенинников пообещал заняться в ближайшее время:

- Мы проработали этот вопрос и пришли к выводу, что надо вносить изменения через законодательство об образовании. Мы сейчас отработаем тему с зачислением братьев и сестер, и дальше будем отрабатывать остальные категории, подчеркнул депутат.

Следующий проблемой, которая волнует не только юристов, - это права собственности и объекты недвижимости.

- У нас возникает много дискуссий, какие объекты являются недвижимостью, какие нет. В Гражданском кодексе появится глава, в которой будут даны критерии объектам недвижимости, - пояснил Крашенинников. Он подчеркнул, что в Гражданском кодексе будет представлена отдельная глава о праве собственности и объектам недвижимости.

Не только в современном обществе, но и среди юристов сейчас идут дискуссии: какие объекты являются недвижимостью, какие - нет. В новой главе Гражданского кодекса как раз и будут перечислены все критерии, по которым можно отличить недвижимое имущество, - заявил депутат Госдумы .

Также Павел Крашенинников рассказал о продлении дачной амнистии. По его словам, она может коснуться одного миллиона россиян. Решение о сроках продления будет принято в конце июня.

В новой главе Гражданского кодекса РФ будут перечислены все критерии, по которым можно отличить недвижимое имущество

Со дня вступления в силу в 2006 году закона о дачной амнистии до ее окончания 1 марта нынешнего года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 млн прав на объекты недвижимости, из них 3,5 млн - на землях индивидуального жилищного строительства. Остальная часть - в основном на землях садовых некоммерческих товариществ и смежных форм участков.

Вместе с главой Совета в Екатеринбурге начали работать председатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, судьи Конституционного суда Лариса Красавчикова и Гадис Гаджиев, полпред главы государства в КС Михаил Кротов, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, зампредседателя Верховного суда Олег Свириденко и другие известные юристы.