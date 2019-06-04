В Югре сотрудник банка украл почти миллион рублей на свадьбу

Молодой житель Нижневартовска, работавший в банковской сфере, предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как рассказали в прокуратуре Югры, 21-летний специалист кредитного отдела банка за два месяца оформил четыре фиктивных кредитных договора. Банк одобрил выдачу средств и перечислил на счета парня более 950 тысяч руб.

"Деньги он потратил на организацию свадьбы и покупку бытовой техники", - уточнили арианству РИА Новости в региональной прокуратуре.

Вычислили злоумышленника сотрудники полиции и кредитной организации.

Сейчас его уголовное дело направлено в суд. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает до 6 лет в тюрьме.

Кстати

Еще одно дело об афере с банковскими продуктами ушло в суд Нижневартовска. По версии следствия, 36-летний местный житель в январе 2019 года тайком от своего приятеля поменял привязанный к его банковской карте номер телефона на свой. Четыре месяца он незаметно для владельца карты переводил через мобильное приложение деньги на свои счета и успел похитить 77 тысяч рублей.