В школах Югры установят контейнеры для тетрадок с двойками

С начала нового учебного года в школах Югры установят специальные контейнеры, в которые можно будет положить исписанные тетради, а также тетрадки с двойками.

Это предложение прозвучало от родителей в ходе прямой линии с главой Югры. Власти идею сразу поддержали.

- Дети смогут не прятать тетради с двойками, не будет лишних проблем с родителями, при этом мы привьем им культуру обращения с отходами, и соберем макулатуру, - отметила губернатор Наталья Комарова.

Идею поддержали и школьники Югры. Уже прозвучали предложения разработать необычный дизайн для контейнеров с тетрадками.