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04.06.2019 15:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дуб гражданки Кукушкиной

Текст: Анатолий Пристанский (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 121(7879)
Общественный проект "Карта городских деревьев" рожден в Санкт-Петербурге и до последнего времени за границы Северной столицы не выходил. И вот недавно на этой карте появилась Тюмень. За ней последуют Красноярск, Екатеринбург, Хабаровск, Кишинев и другие крупные города. Что за проект, чем он интересен и полезен?

Муниципалитеты ведут учет насаждений. Работа объемная, системная, требующая миллионных бюджетных затрат. Есть такой реестр и у Тюмени. Карта же - дело неказенное во всех смыслах. Ее составляют, что называется, всем миром, расчет на подвижников, на всех, кто дорожит нашими зелеными друзьями и защитниками.

Карта, понятно, цифровая, создана на базе универсальной отечественной информационно-аналитической системы управления инфраструктурой GIS BIS. Предполагается, что всякий уверенный пользователь интернета способен самостоятельно разместить в системе информацию и тем самым пополнить общедоступную базу данных.

Вот что просят общественники-экологи Санкт-Петербурга от сограждан. Сфотографировать дерево целиком и на фоне чего-либо, по возможности описать вид, состояние, повреждения, если таковые есть, измерить диаметр ствола, а диаметр кроны и высоту оценить на глазок. Затем зайти на геоинформационный портал и действовать согласно инструкции. Для тюменцев отдельного доступа нет: они заходят на тот же сайт, а затем двигаются по интерактивной карте с западной окраины страны на восток.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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- Процесс совсем несложный: тысячи моих земляков быстро справились с задачей. Вместе с тем без модератора не обойтись. Он должен, допустим, в случае неправильного определения вида дерева исправить ошибку. Разумеется, помимо жителей к проекту могут присоединиться различные учреждения, предприятия. К примеру, Русский музей закартографировал все насаждения на своей территории, - прокомментировал "РГ" техническую сторону вопроса один из разработчиков системы Илья Белов.

Какой же все-таки смысл составлять "народную карту", если ясно, что на нее, сколь бы ни были энергичны и многочисленны активисты, попадет лишь малая часть деревьев? Этот вопрос я задал одному из инициаторов открытия тюменской платформы проекта, руководителю направления "Деревья городу" экологического сообщества "Зеленый хоровод" Дмитрию Велижанину.

- А мы и не стремимся объять необъятное, - отвечает он. - Цель - дополнить существующий электронный реестр зеленых насаждений. Реестр, в котором содержатся сведения приблизительно о полутора миллионах насаждений, администрация Тюмени начала формировать еще в 2015 году. В 2018-м документ размещен в публичном пространстве. База оперативно не обновляется. Скажем, объявлено о посадке 3600 деревьев, только их цифровой геообраз мы не видим. А ведь за ними глаз да глаз нужен. Пример: десять лет назад вблизи кольцевой развязки высажены яблони и рябины. Живы ли они? Да, не погибли, но и не растут - нужен уход. Было бы полезно регулярно фотографировать "подростков", чтобы следить за развитием, в случае болезни успеть реанимировать, не дать пропасть миллионам бюджетных рублей.

На карте, говорит Дмитрий, также желательно видеть деревья солидного возраста и редких для Западной Сибири пород, а также ставшие достопримечательностью. К примеру, стоящий в самом центре города "дуб гражданки Кукушкиной", о котором знают немногие. Это одно из самых старых деревьев Тюмени - ему более 100 лет. В 1968 году дубу присвоили статус памятника природы.

На заметку

"Карту городских деревьев" ищите на портале.

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