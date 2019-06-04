Роскомнадзор потребовал удалить фейки в соцсетях о ЧП в Дзержинске

В социальных сетях будут удалять фейковые сообщения о недавнем ЧП в Дзержинске на заводе "Кристалл", где произошли взрывы. Такое требование Генпрокуратуры исполняет Роскомнадзор, подтвердили "РГ" в службе.

"К нам поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в социальных сетях, связанные с событиями в городе Дзержинске. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно-значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, - рассказал пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. - Роскомнадзор в соответствии с этим требованием вносит данные ссылки и их копии в реестр запрещенной информации и направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам с требованием о немедленном удалении".

Взрывы и пожар на заводе "Кристалл" в Дзержинске, который работает со взрывчатыми веществами, произошли 1 июня, погибших не было, пострадавших - 116 человек, сообщали в МЧС. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров. Расследование случившегося ведется в рамках уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности.

После ЧП в соцсетях, в частности в Twitter, стали появляться сообщения о ситуации в Дзержинске, и некоторым пользователям, которые публиковали эти сообщения, пришло требование от соцсети со ссылкой на Роскомнадзор удалить их.