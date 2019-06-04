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04.06.2019 17:44
Рубрика: Экономика

Хороший улов

Больше всего в час получают нефтяники, финансисты и рыбаки
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Самыми высокооплачиваемыми отраслями России по-прежнему остаются добыча и переработка нефти.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В час те, кто добывает черное золото, зарабатывали в прошлом году в среднем почти 800 рублей.

А те, кто потом делают из него бензин, получали в среднем 735 рублей в час.

Такие данные за 2018 год на своем официальном сайте опубликовал Росстат.

Таким образом, если перевести усредненную почасовую оплату в месячную, то получится, что нефтяники в среднем в месяц получают примерно 130 тысяч рублей, а люди, занятые в переработке нефти, чуть меньше - примерно около 120 тысяч.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Добыча угля оплачивается не так щедро. Шахтеры в среднем зарабатывают 430 рублей в час. Иными словами, в месяц при 40-часовой неделе можно заработать примерно 70 тысяч.

Очень неплохо оплачивается сфера производства табачных изделий, где час работы стоит 739 рублей, или около 121 тысячи в месяц. В рыболовстве и рыбоводстве час стоит 627 рублей, что позволяет заработать примерно 100 тысяч рублей в месяц. Чуть выше оплачивается в сферах финансов и страхования - 655 рублей в час. В среднем месячная зарплата также будет в пределах 100 тысяч.

Однако в самых высокооплачиваемых отраслях рост годовых зарплат не превысил 8 процентов. При этом в целом по стране за 2018 год рост оплаты труда превысил 11 процентов и достиг в среднем 331 рубля в час (в 2017 году час стоил 299 рублей).

Быстрее всего росли доходы тех россиян, которые работают в здравоохранении и сфере соцуслуг. По данным Росстата, почасовая оплата там выросла на 20 с небольшим процента - до 260 рублей в час, или до 43 тысяч в месяц. В образовании час в прошлом году стоил 240 рублей. Рост за год - примерно на 15 процентов. Меньше всего зарабатывали занятые в растениеводстве и животноводстве, - 187 рублей в час. В производстве изделий из кожи - 181 рубль и одежды - 188 рублей.

Фото: iStock
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Комментируя высокие зарплаты, например, в табачной индустрии, директор Института социально-экономических исследований при Финуниверситете Алексей Зубец отметил, что несмотря на высокие налоги производство табачных изделий является весьма рентабельным. "Себестоимость пачки сигарет довольно низкая - около 10 рублей, но в рознице она продается в десятки раз дороже. То есть за счет высоких цен на табачную продукцию производители имеют возможность выплачивать сотрудникам приличные зарплаты. Плюс табачное производство традиционно считается довольно вредным, поэтому есть доплаты за вредность. Надо также иметь в виду, что табачное производство сейчас высоко автоматизированное. То есть те люди, которые работают на табачных фабриках - высококвалифицированные специалисты", - отмечает эксперт. В рыболовстве вообще традиционно высокие зарплаты, потому что там мало людей занято, работа очень тяжелая, а производительность труда высокая, добавляет Зубец. Даже небольшое суденышко может выловить большой объем рыбы. "В отличие от птицеводов и свиноводов, рыбаки рыбу не выращивают, годами за ней не ухаживают, что серьезно сокращает издержки. Низкие издержки при высокой стоимости продукта и дают возможность поддерживать высокие зарплаты в отрасли", - уточняет Алексей Зубец.

Экономика Работа Зарплата Правительство Росстат Рынок труда
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