Вклад фармацевтической индустрии в достижение целевых ориентиров здравоохранения, важность совершенствования инвестиционного климата и развитие передовых регуляторных подходов обсудили участники отрасли на прошедшем в Санкт-Петербурге пресс-брифинге Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

В майском указе 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин определил ключевые задачи системы здравоохранения: достижение средней продолжительности жизни на уровне 78 лет - к 2024 году и 80 лет - к 2030 году, а также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и младенческой смертности, онкологической и кардиологической заболеваемости.

Достижение этих показателей невозможно без современных высоко эффективных инновационных препаратов, а обеспечение их доступности - совместная задача государства и производителей. Исполнительный директор AIPM Владимир Шипков отметил, что поставленные цели задают многообещающий вектор дальнейшего развития отрасли, но весьма амбициозны и требуют соответствующих решений.

Лидерами в создании фармацевтических инноваций являются крупнейшие международные фармкомпании.

Согласно результатам исследования EY, только за десять лет - с 2006 по 2016 год - их вклад в российскую экономику достиг 1 триллиона 144,5 миллиарда рублей. Причем 36,4 миллиарда из них были потрачены именно на R&D и проведение 3346 клинических исследований, необходимых для создания новых препаратов. Например, компания "Джонсон & Джонсон" более 10 процентов клинических исследований проводит на территории нашей страны, технологии производства 12 препаратов она уже передала российским партнерам, рассказывает Екатерина Погодина, генеральный директор компании в России. Уже реализованные инвестпроекты открывают новые возможности для индустрии. Сегодня целый ряд инновационных препаратов, локализованных в России, обладает экспортным потенциалом, полагает Вадим Власов, президент группы компаний "Новартис" в России.

Однако есть ряд спорных моментов, которые продолжают тревожить представителей фармкомпаний и которые могут усложнить достижение поставленных президентом задач.

Прежде всего это проблема защиты прав интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации, без которой невозможно появление новых технологий и препаратов, комментирует Василий Игнатьев, генеральный директор группы компаний "Р-Фарм". За последние годы национальное законодательство в целом приведено в соответствие с международным правом, но все еще остаются "белые пятна", не позволяющие оперативно разрешать патентные споры.

Для решения существующих проблем необходим системный подход, включающий в себя многие элементы. Здесь нужно говорить о создании единого реестра патентов, защищающих интеллектуальную собственность в сфере обращения лекарственных средств, включении в регистрационное досье информации о действующих в Российской Федерации правах интеллектуальной собственности, уверен Василий Игнатьев. А также о включении в досье при регистрации декларации о ненарушении патентных прав третьих лиц, механизме регистрации воспроизведенных и биоаналоговых лекарственных препаратов с отложенной датой начала действия и о запрете на регистрацию цены на воспроизведенный препарат без согласия правообладателя.

Эрик Патруйярд, генеральный директор компании Pfizer, Евразия и Прибалтика, в свою очередь, также отметил, что "хотя была проделана большая работа, к сожалению, мы все еще видим, как препараты теряют свою коммерческую эксклюзивность до истечения патентной защиты. Эта проблема имеет первостепенное значение, так как без защиты прав интеллектуальной собственности инновации в фармацевтике будут невозможны в принципе, что относится и к локальным компаниям".

Чтобы наша страна попала в клуб "80+", необходим скорейший переход на систему всеобщего лекарственного обеспечения населения, в том числе и в амбулаторном сегменте

Многое было достигнуто в рамках программы "Фарма-2020", считает генеральный директор компании Merck Biopharma в России и СНГ Маттиас Вернике. Если мы хотим продолжения, сильную российскую науку, мощное локальное производство и заметную роль на международной арене, в том числе в вопросах экспорта, нужно последовательно решать вопросы, связанные с доступом к инновационным лекарственным средствам для пациентов.

При этом в первую очередь, чтобы наша страна попала в клуб "80+", необходим скорейший переход на систему всеобщего лекарственного обеспечения населения, в том числе и в амбулаторном сегменте, уверена, генеральный директор компании "Санофи" в странах Евразийского региона Оксана Монж.

Согласно мировой статистике, более 57 процентов расходов на лекарственные средства в большинстве стран несут общественные государственные фонды, тогда как в России ситуация остается парадоксальной: более 70 процентов расходов на лекарства - это собственные деньги граждан.

Зачастую, чтобы получить необходимое лекарство, сначала нужно получить статус инвалида, хотя процесс должен быть обратный - препарат должен искоренять причины инвалидности, комментирует Олег Дубянский, генеральный директор компании GSK в России.

Беспокоит профессиональное сообщество и пациентов и введение маркировки лекарств, которая станет обязательной с 1 января 2020 года. Пока многие технические вопросы не решены, проведение пилотного проекта по маркировке выявило ряд "узких" мест, и сейчас уже ясно, что от производителей потребуются немалые дополнительные инвестиции. Отрасль находится в той точке, когда индустрия вместе с регуляторными органами должны принять нужное решение для того, чтобы российские пациенты ни в коем случае не пострадали, отметили эксперты.

В целом, чтобы наращивать инвестиции в отрасль, международным фармацевтическим компаниям нужна уверенность в завтрашнем дне, стимулы и должная защита для вывода новых препаратов на рынок, подвел итог дискуссии Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

Ведь сегодня, поясняет Маттиас Вернике, инноваций для отдельной страны нет, производитель препаратов заинтересован в том, чтобы высокоэффективные препараты были доступны всем. Однако для их появления на рынке каждой конкретной страны нужна именно благоприятная среда, которая оценивается инвестором. "В странах, где инновационная терапия доступна пациентам, показатель 5-летней выживаемости по отдельным наиболее распространенным видам онкологических заболеваний в 2-3 раза выше, чем в тех странах, где таких препаратов нет. По данным IQVIA, в период с 2014-2018 годов на глобальном рынке в среднем появлялось около 46 новых молекул в год, в России в 2018 году в общей сложности были выведены 20 новых препаратов, некоторые с опозданием от 4 лет и больше. Если мы выстроим умную регуляторику, то именно в ней и заложен потенциал для роста эффективности здравоохранения", - уверен Владимир Шипков.

В качестве иллюстрации эксперты приводят в пример фармацевтический рынок Китайской Народной Республики , который в течение десяти лет был закрыт для иностранных инвесторов. Однако в первый же год после изменения этой политики и создания благоприятных условий на национальный рынок было выведено 48 инновационных препаратов - почти столько же, сколько в любой стране, занимающей лидирующие позиции по развитию фармотрасли.

Именно на создание и поддержание такой инвестиционной среды в нашей стране и рассчитывают ведущие мировые фармацевтические компании, которые готовы и дальше активно работать над созданием и выведением на рынок все новых инновационных препаратов.