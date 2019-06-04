Сенат США перечислил санкции за вмешательство в американские выборы

Сенат США одобрил законопроект, вводящий санкции против физических лиц, которых Вашингтон посчитает виновными во вмешательстве в электоральные процессы в стране. Документ был утвержден крайне редким для сегодняшнего Вашингтона единогласным решением.

Законопроект приравнивает вмешательство в выборы в США к нарушению иммиграционного законодательства. Поэтому его положения, в частности, предусматривают запрет на выдачу американской визы и депортацию из США тех лиц, которые власти посчитают совершившими такие действия.

Документ носит название DETER Act: первое слово в английском переводится как "сдерживание", но на самом деле это аббревиатура от Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes (в переводе на русский "Защита выборов от троллей, представляющих враждебные режимы").