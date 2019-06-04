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04.06.2019 13:29
Рубрика: Экономика

Шереметьево: Сроки ожидания выдачи багажа сократятся

Текст: Евгений Гайва
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Аэропорт "Шереметьево" предпринимает меры для устранения задержек с выдачей багажа пассажирам, рассказал "РГ" представитель аэропорта. Компания "перераспределяет имеющиеся производственные ресурсы", пояснили в "Шереметьево". 

Сроки ожидания выдачи багажа будут стабильно сокращаться, заверили в аэропорте. Полностью решить проблему рассчитывают к концу июня.

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Пока администрация аэропорта оказывает помощь пассажирам. Дополнительные диспетчеры и супервайзеры в зонах выдачи багажа информируют пассажиров о месте получения багажа.

Пассажирам, ожидающим свои сумки и чемоданы более 25 минут с момента постановки воздушного судна на стоянку, бесплатно раздают воду и сэндвичи. Если время ожидания превышает полчаса или далее ожидать нет возможности, пассажиры могут оформить заявление на стойке в зоне выдачи багажа для бесплатной доставки сумок по указанному адресу.

Сообщения в социальных сетях и в СМИ о задержке выдачи багажа на несколько часов в аэропорте "Шереметьево" начали появляться 31 мая. Сейчас не все вылетающие самолеты успевают загрузить багаж, поэтому его приходится отправлять следующими рейсами.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево
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