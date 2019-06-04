Система безопасности сделает бесполезным украденный iPhone

Беспроводная система безопасности для iPhone поможет предотвратить кражу смартфонов и другой техники из салонов Apple Store. Об этом сообщил ресурс Softpedia.

Система безопасности позволит определить местоположение украденного смартфона с территории торговой точки. На специальное устройство работников придет оповещение о факте кражи, а также похититель увидит аналогичное сообщение на экране краденого телефона. В дополнение iPhone будет всячески сигнализировать о факте кражи, с целью привлечения внимания окружающих.

Находясь за пределами "зоны безопасности", iPhone будет полностью или частично пресекать попытки взаимодействия с собой, путем блокировки аппаратных кнопок или отключения функции сенсорного ввода, превращая себя в "кирпич", которым нельзя будет воспользоваться. При этом устройство будет пытаться оповестить законного владельца о краже с указанием своего местоположения через открытые сети Wi-Fi, сеть сотового оператора или по Bluetooth.