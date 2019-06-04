4 июня Следственный комитет официально подтвердил задержание двоих мужчин по делу об убийстве бывшего спецназовца. Следственное ведомство фамилии не называет, только возраст задержанных - 1977 и 1982 годов рождения. И подчеркивает, что роль каждого из них в убийстве устанавливается следствием. Пока их статус - подозреваемые.

Кроме того, материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший (это статья 111 УК РФ), соединены в одно производство с уголовным делом об убийстве (а это статья 105). По информации СКР, дома у задержанных уже прошли обыски, допрошено более 50 свидетелей. Назначены все нужные экспертизы.

Задержание двоих подтвердила во вторник и подмосковная полиция. Главное - следствие смогло установить всех участников происшествия. В таком случае их задержание лишь вопрос времени.

Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать это дело в центральный аппарат ведомства. Что точно известно на сегодняшний день? Сразу после убийства и до приезда "скорой" и полиции нападавшие сбежали. Но это им не помогло.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, председатель Следственного комитета поручил подчиненным обеспечить всестороннее и качественное расследование преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего.

- Подобные преступления в отношении лиц, посвятивших свою жизнь служению государству, должны получать соответствующую правовую оценку, а лица, их совершившие, - ответить по всей строгости закона, подчеркнула Светлана Петренко.

Сразу после драки предполагаемый убийца ефрейтора спецназа выехал в аэропорт и улетел за границу

Ни одной фамилии, кроме погибшего, в Следственном комитете до сих пор так и не назвали. Но неофициально убийцей бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина, предположительно, пока называют шашлычника Григора Оганяна. Известно, что Оганян утром 2 июня в спешном порядке вылетел в Ереван. В аэропорт он, получается, выехал сразу после драки. По неофициальной информации, задержанные рассказали сыщикам, что после произошедшего купили предполагаемому убийце билет на самолет.