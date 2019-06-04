Новости

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми 20:33
Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу" 20:17
Беглов назначил двух новых глав комитетов Смольного 19:53
Стало известно, почему предприниматели закрывают свой бизнес 19:49
Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе 19:39
Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Россией 19:36
СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке 19:25
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто 19:22
Книгу арктических снимков представил в Москве лауреат премии "Золотой глаз" 19:08
Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков 19:03
АвтоВАЗ отозвал у владельцев почти тысячу Lada Xray 19:02
СМИ: Сыгравший Тора Крис Хемсворт приостанавливает карьеру 18:59
Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро" 18:38
В Петербурге нашли танцовщицу, оставившую годовалого сына 18:33
Зеленский пообещал выполнять Минские соглашения 18:32
Дизайнер показал новое поколение легендарного УАЗ-469 18:27
Роструд готовит документы по выплатам пострадавшим в Дзержинске 18:21
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия" 18:15
Лавров подверг сомнению качество работы советников Трампа 17:57
СМИ: Трамп задремал, когда Елизавета II произносила тост 17:49
Названы самые популярные у туристов некурортные города 17:46
На Кубани в ДТП с маршруткой пострадали четыре пассажира 17:43
Силовики начали изымать документы в минкультуры КБР 17:37
В Совфеде Зеленскому указали на риски от попытки "вернуть Крым" 17:37
В Калининграде нашлись трое пропавших школьников 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 19:25
Рубрика: В мире

СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке

Текст: Иван Петров

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту артиллерийского обстрела, которому во вторник подверглась мечеть в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, дело будет расследовать Главное следственное управление СКР, а вестись оно будет по статье 356 Уголовного кодекса РФ (часть 1) "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Зеленский пообещал выполнять Минские соглашения

По данным СКР, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии названного государства 4 июня 2019 года произвели прицельный артобстрел по объектам гражданской инфраструктуры. Особо отмечается, что огонь велся из тяжелых видов вооружения и не по военным целям, а целенаправленно по мечети. Так как 4 июня отмечается один из важнейших исламских праздников, подразумевалось, что в мечети будет много народу. Перед обстрелом в донецкой мечети, по словам Петренко, для отправления религиозного обряда собрались "не менее 70 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте".

К счастью, никто не пострадал, поврежден был лишь купол здания.

В СКР отметили, что следователи продолжают устанавливать и документировать факты преступлений украинских военнослужащих, совершаемых против гражданского населения Донбасса. "Действуя против мирного населения и обстреливая объекты гражданской инфраструктуры, украинские силовики грубо и систематически нарушают нормы международного права, а именно Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола к ней", - заключила представитель Следственного комитета РФ.

В мире экс-СССР Украина Правительство Следственный комитет Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия"
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"