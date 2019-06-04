СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту артиллерийского обстрела, которому во вторник подверглась мечеть в Донецке. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, дело будет расследовать Главное следственное управление СКР, а вестись оно будет по статье 356 Уголовного кодекса РФ (часть 1) "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

По данным СКР, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии названного государства 4 июня 2019 года произвели прицельный артобстрел по объектам гражданской инфраструктуры. Особо отмечается, что огонь велся из тяжелых видов вооружения и не по военным целям, а целенаправленно по мечети. Так как 4 июня отмечается один из важнейших исламских праздников, подразумевалось, что в мечети будет много народу. Перед обстрелом в донецкой мечети, по словам Петренко, для отправления религиозного обряда собрались "не менее 70 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте".

К счастью, никто не пострадал, поврежден был лишь купол здания.

В СКР отметили, что следователи продолжают устанавливать и документировать факты преступлений украинских военнослужащих, совершаемых против гражданского населения Донбасса. "Действуя против мирного населения и обстреливая объекты гражданской инфраструктуры, украинские силовики грубо и систематически нарушают нормы международного права, а именно Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола к ней", - заключила представитель Следственного комитета РФ.