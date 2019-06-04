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04.06.2019 08:06
Рубрика: В мире

Сладости и газировку в Англии будут продавать в устрашающей упаковке

Текст: Максим Макарычев
Сладости, чипсы и газированные напитки в Соединенном Королевстве могут начать продаваться в такой же устрашающей упаковке, ка

Для борьбы с эпидемией ожирения их ведущие производители - крупные продовольственные бренды будут вынуждены отказаться от своего яркого дизайна, сообщает The Daily Mail. Вместо этого они будут должны использовать унифицированную однообразную форму, предназначенную для "отталкивания потребителей". Скорее всего, речь идет о зеленовато-коричневом цвете, выбранном за его устрашающий вид, который можно увидеть на пачках сигарет, продаваемых в Альбионе.

к сигареты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти планы представителей британской медицинской ассоциации были поддержаны в понедельник вечером леди Салли Дэвис, главным медицинским инспектором Англии, которая хочет, чтобы они стали частью ее программы по борьбе с ожирением. "Эти предложения были извлечены из уроков борьбы с табаком и могут стать частью решения проблемы ожирения в нашей стране", - заявила Дэвис.

Фото: iStock
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В свою очередь Саймон Стивенс, исполнительный директор Национальной медицинской ассоциации, заявил, что ожирение в Альбионе становится "новым курением".

Предложения Института исследований государственной политики, влиятельного аналитического центра, также включают: введение налога на сахар, безалкогольные напитки, сладости и пирожные, а также на молочные коктейли; запрет на дневную телевизионную рекламу нездоровой пищи, сладостей, безалкогольных напитков и обработанной пищи; бесплатные фрукты для учеников школ и запрет на магазины быстрого питания в пределах 160 метров от школьных ворот; повышение возраста для покупки сигарет с 18 лет до 21 года.

Участники кампании за здоровый образ жизни также призвали убрать изображения героев популярных в Британии мультфильмов с упаковок нездоровой пищи (сладости, чипсы и т.д.), предназначенной для детей.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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По мнению авторов документа, который может вскоре поступить в парламент, ограничения на нездоровую пищу и напитки в виде обычной обертки и рекламы на телевидении уменьшат количество сердечных приступов и таких заболеваний, как диабет и рак. Они полагают, что подобные запреты будут стимулировать потребителей покупать яблоко или банан вместо Twix, батончика Mars, Kit Kat, чипсов или Doritos.

Также авторы документа апеллируют к тому, что ограничения на табачную рекламу, обычную упаковку и запрет на курение в общественных местах значительно сократили число курильщиков в стране. Они утверждают, что подобные меры в отношении нездоровой пищи уменьшат потребление сахара.
Согласно действующим в Британии законам, сигареты продаются в стандартизированной зеленой упаковке с графическими предупреждениями, такими как "Убийство" и "Рак".

В мире Европа Великобритания Медицина и здоровое питание
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