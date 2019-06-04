СМИ: ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования от почты

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России запросила ключи шифрования от сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" у российской интернет-компании.

Как пишет РБК, эти сервисы "Яндекса" находятся в реестре организаторов распространения информации. Согласно действующему законодательству, любой участник реестра обязан передавать ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений, передаваемых через интернет.

По данным издания, запрос в "Яндекс" был направлен еще несколько месяцев назад, однако компания пока не передала требуемую информацию (по закону на это отводится до десяти дней).

Представители "Яндекса" сообщили "РГ", что компания "работает в полном соответствии с действующим законодательством".