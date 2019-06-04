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СМИ: iPhone передают по ночам личные сведения пользователя

04.06.2019,  
14:43
Текст:  Александр Саможнев
Фото: Алексей Петров/РГ Фото: Алексей Петров/РГ
Фото: Алексей Петров/РГ

Приложения телефонов iPone передают по ночам личные сведения пользователя, кроме того датчики следят за экраном устройства, позволяя тем самым контролировать интересы и устремления  человека, говорится в исследовании газеты The Washington Post.

Издание провело анализ работы телефона  американского производителя совместно с компанией  Disconnect, которая специализируется  по вопросам безопасности. В качестве контрольного  образца выбрали аппарат обозревателя издания Джеффри Фоулера.

Оказалось, что именно ночью в  свободное от трафика время iPhone проявляет особую активность. Некоторые приложения запрограммированы на запуск при подключении к зарядному устройству. Установлено также, что в течение недели  в адрес сторонних адресатов было передано 5400 сообщений, в том числе, номер владельца телефона,   электронный адрес, точное местонахождение, а также цифровой отпечаток пальцев.

Фото: iStock
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При этом личные сведения Фоулера попали в базу данных компаний Microsoft OneDrive, Nike, Spotify, а также в службу погоды компьютерного гиганта IBM. Одно из приложений транслировало  информацию,  позволяющую установить личность владельца, что является нарушением правил о защите личных данных. В общей сложности за месяц объем переданный телефоном сведений составил 1,5 гигабайта.

Со своей стороны, производитель iPhone утверждает, что политики конфиденциальности соответствующих приложений предусматривает раскрытие лиц, с которыми пользователи поддерживает контакт. Однако часто это выражается только в примечании "мы можем поделиться вашими данными с третьими лицами".

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