СМИ: iPhone передают по ночам личные сведения пользователя

Приложения телефонов iPone передают по ночам личные сведения пользователя, кроме того датчики следят за экраном устройства, позволяя тем самым контролировать интересы и устремления человека, говорится в исследовании газеты The Washington Post.

Издание провело анализ работы телефона американского производителя совместно с компанией Disconnect, которая специализируется по вопросам безопасности. В качестве контрольного образца выбрали аппарат обозревателя издания Джеффри Фоулера.

Оказалось, что именно ночью в свободное от трафика время iPhone проявляет особую активность. Некоторые приложения запрограммированы на запуск при подключении к зарядному устройству. Установлено также, что в течение недели в адрес сторонних адресатов было передано 5400 сообщений, в том числе, номер владельца телефона, электронный адрес, точное местонахождение, а также цифровой отпечаток пальцев.

При этом личные сведения Фоулера попали в базу данных компаний Microsoft OneDrive, Nike, Spotify, а также в службу погоды компьютерного гиганта IBM. Одно из приложений транслировало информацию, позволяющую установить личность владельца, что является нарушением правил о защите личных данных. В общей сложности за месяц объем переданный телефоном сведений составил 1,5 гигабайта.

Со своей стороны, производитель iPhone утверждает, что политики конфиденциальности соответствующих приложений предусматривает раскрытие лиц, с которыми пользователи поддерживает контакт. Однако часто это выражается только в примечании "мы можем поделиться вашими данными с третьими лицами".